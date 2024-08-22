Рятує бійців ЗСУ і знищує ворога: на що здатен український робот "Рись Pro" (відео)

Наземний дрон можна оснащувати роботизованими турелями, перетворюючи його на штурмовий комплекс, стверджує розробник.

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Сили оборони України використовують колісний наземний роботизований комплекс "Рись Pro" для доставки боєприпасів, евакуації поранених, а також під час штурмів позицій Збройних сил Російської Федерації. Про те, як з'явився бойовий робот і на що він здатен, розповів його творець у рамках YouTube-проєкту Міністерства цифрової трансформації України Warchangers.

За словами розробника, ідея створення наземного дрона виникла під час перебування разом із військовослужбовцями на фронті. Він зазначив, що військові несуть колосальне фізичне навантаження, а роботизовані платформи мають полегшувати їм виконання завдань. Серед функцій робота "Рись Pro" — доставка вантажів і озброєнь до найгарячіших ділянок фронту, евакуація поранених з поля бою, а також допомога захисникам під час штурмових дій.

"Ми постійно взаємодіємо з військовими 24/7 і це дає змогу розуміти, що робити і куди рухатися", — наголосив розробник.

Випробування робота "Рись Pro" Фото: Скриншот

Повідомляють, що оператор може керувати роботом "Рись Pro" на відстані до 3-5 км за допомогою ретранслятора. Без ретранслятора дальність зв'язку становить 1,5 км. Команда інженерів намагалася зробити робота максимально доступним для військовослужбовців і простим у навчанні. Освоїти управління платформою можна за один день.

Технічні характеристики наземного дрона "Рись Pro":

ширина — 1,05 м;

довжина — 1,1 м;

висота — 0,830 м;

вага — 295 кг;

кліренс — 155 мм;

максимальна швидкість — 8 км/год;

запас ходу 13 км;

вантажопідйомність до 250-300 кг.

На відео показано, як дрон рухається пересіченою місцевістю, долаючи ділянки з водою і палаючою травою. Розробник також розповів, як "Рись Pro" зміг успішно евакуювати пораненого під час штурму в селі Андріївка на Бахмутському напрямку, подолавши 10 км.

"Це була для нас наша внутрішня перемога і подальший стимул, щоб їх робити тисячі", — згадує творець платформи.

Випробування робота "Рись Pro"

Розробник зазначив, що у дрона "Рись Pro" є кілька колаборацій із турелями, завдяки яким він перетворюється на штурмовий комплекс. Є ще кілька різних модифікацій, проте подробиці про них не розкриваються

"Скажімо так, не тільки на землі", — натякнули в компанії

Як зазначає розробник, при створенні дрона виникало багато проблем, оскільки це була нова технологія і не було книжок із підказками. Підтримку компанії надав український оборонний кластер Brave1.

Розробник розкрив характеристики дрона "Рись Pro"

Нагадаємо, у січні командир взводу першого окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка розповів, що українські військові встановили на платформу "Рись" дистанційно керовану турель під назвою "ШаБля", оснащену кулеметом Калашникова калібру 7,62 мм. Такий гібрид дає змогу бійцям вести доволі точний вогонь по окупантах, залишаючись у безпечних укриттях на відстані до одного кілометра.

Раніше в Мінцифри також розповіли, як українська наземна роботизована платформа "Воля-Е" успішно евакуювала пораненого військовослужбовця, подолавши мінне поле і витримавши кілька вибухів. Дрон не тільки вцілів унаслідок підриву на протипіхотній міні, а й уберіг пораненого від додаткових травм.