Потрібно зробити в кожному домі: як врятувати техніку під час нових відключень світла

Енергетик радить українцям встановити реле напруги, стабілізатори напруги, а також вимикати електричні прилади з розеток.

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Через пошкодження енергетичної інфраструктури взимку в Україні прогнозують відключення світла до 18 годин на добу, у зв'язку з чим можливі перепади напруги та пожежі. Про те, як уберегти техніку від поломки в таких умовах, розповів технічний директор ПАТ "Черкасиобленерго" Павло Солоха.

Як зазначає Павло Солоха, через графіки відключень можуть відбуватися перепади напруги в багатоповерхівках, приватних будинках, підприємствах та офісах. Однією з причин перепадів напруги може бути одночасне увімкнення кількох високопотужних об'єктів, а також одночасне увімкнення великої кількості побутових споживачів. Як правило, це відбувається в ранкові та вечірні години доби.

"Навіть якщо у квартирі чи будинку не помітні перепади напруги, побутова техніка все одно поступово виходить з ладу. Річ у тім, що коли під час відновлення електроживлення одночасно починає роботу майже вся техніка, у будинковій мережі в будь-якому разі виникають "стрибки" напруги", — наголосив Павло Солоха.

У зв'язку з цим експерт радить вимикати побутову техніку з розеток під час відключень світла, зокрема холодильники, бойлери, пральні машини. Не слід вмикати прилади в розетку одразу після появи світла. Краще почекати 10-15 хвилин, оскільки великі коливання відбуваються саме в момент відновлення електроживлення. Недолік цього способу в тому, що іноді стрибок напруги може статися і через довгий час після відновлення живлення.

Друга порада енергетика — встановити реле напруги, яке реєструє значні відхилення від стандартних напруг і відключає всі побутові прилади. Після того як напруга нормалізується, цей прилад подає сигнал і техніка знову підключається до електромережі.

Є два основних типи реле напруги — ті, що встановлюються в електричному щитку і для окремих розеток. Перший тип потужніший і надійніший, але для його встановлення потрібно звернутися до електрика. Найпростіші моделі витримують струм 10-16 А. Цього достатньо, якщо підключати техніку поштучно. Потужніші реле напруги здатні захистити всі домашні електроприлади.

Ще один спосіб захистити електроприлади — встановити стабілізатори напруги або джерело безперебійного живлення (ДБЖ). ДБЖ мають меншу потужність, але при цьому тримають "запас" струму у внутрішніх або зовнішніх акумуляторах. Зокрема стабілізатори потужніші, але в них немає акумуляторних батарей.

Експерт підкреслив, що в характеристиках стабілізаторів зазвичай вказують потужність ВА (вольт-ампер), а не Вт (ват). Щоб розрахувати потрібну потужність стабілізатора, потрібно помножити вказане на ньому число (ВА) на 0,7-0,9 (залежить від моделі). Результат означатиме, що прилади такої потужності потягне цей стабілізатор (уже у Вт). Щоб стабілізатор не працював на межі можливостей, рекомендується враховувати запас потужності 10-20%.

Нагадаємо, щоб зберегти холод у холодильнику без світла, достатньо до 10 акумуляторів холоду з пластикових пляшок, води та солі. Загальна вартість його компонентів становить близько 20 гривень.

Також повідомлялося, що американський інженер своїми руками зробив портативну зарядну станцію на основі акумуляторного модуля від старого електромобіля. Винахідник використав модуль Spark EV, інвертор, BMS, які помістив у дерев'яний корпус. Пристрій може живити електроплиту, холодильник та інші гаджети.