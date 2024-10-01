Війна в "прямому ефірі": як супутникові знімки допомагають фіксувати злочини РФ в Україні

Завдяки кадрам компанії Planet Labs практично 3 роки тому стало відомо про те, що Росія накопичує війська і техніку біля кордону з Україною, здійснюючи підготовку до повномасштабного вторгнення. Завдяки сучасним можливостям можна відстежити агресивні плани інших країн ще на початковому етапі.

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Супутникові знімки в протистоянні Росії проти України стали ще одним важливим фактором, адже дають змогу відслідковувати воєнні злочини країни-агресорки фактично в "прямому ефірі". Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Мова про компанію Planet Labs, яка свого часу уклала угоду з НАТО на поставку кадрів, що дають змогу відстежувати ракети, космодроми, човни тощо по всьому світу. Це допомагає зміцненню Альянсу, а також протидіє загрозам війни.

Співзасновник компанії Вілл Маршалл в інтерв'ю розповів, що загроза війни спонукала НАТО почати отримувати додаткові розвідувальні дані про підготовку різних країн до агресії. Зокрема йдеться про Україну і завдяки супутниковим знімкам 2 з половиною роки тому стало відомо, що Росія почала скупчувати війська і техніку біля кордону, щоб вторгнутися в чужу державу.

У Planet Labs розповіли, як супутникові знімки вплинули на війну в Україні Фото: Planet Labs Inc.

Усю світову "арену" можна тепер сфотографувати у високій якості завдяки сотням супутників Planet Labs, тож раптове вторгнення більше не може статися.

"Щодня отримуючи знімки України і Росії, ви не зможете приховати нарощування військової потужності. Підтримка України з боку Європи і США триває тому, що всі можуть бачити те, що відбувається за цими супутниковими знімками", — заявив Вілл Маршалл.

У компанії також є партнерські відносини з організацією Human Rights Watch, яка проводить розслідування в галузі прав людини і фіксує злочини з боку агресорів у найнебезпечніших точках світу.

В Україні HRW також веде хроніку порушення різноманітних прав людей і військових злочинів Росії. Фотоархіви Planet Labs можуть стати доказами під час майбутнього суду над російським президентом Володимиром Путіним.

"Російські війська вчинили цілу низку порушень міжнародного гуманітарного права, включно з невибірковими та непропорційними бомбардуваннями й обстрілами цивільних районів, унаслідок яких постраждали житлові будинки, медичні та освітні установи", — повідомляли напередодні представники організації.

Росія підірвала Каховську ГЕС у червні 2023 року Фото: Planet Labs Inc.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що США і Британія передавали ЗСУ супутникові знімки з Курської області, писали в NYT. Анонімні американські чиновники ділилися, що в руках Сил оборони також опинялися різні розвідувальні дані. Українські командири мали їх використовувати для того, щоб стежити за ворожими підкріпленнями, а не для наступу.

27 вересня повідомлялося, що Google Earth показав, як за 80 років змінилися міста в усьому світі. Тепер люди можуть досліджувати Сан-Франциско 1930-х років або Париж 1980-х років завдяки новому величезному оновленню сервісу.