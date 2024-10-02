"Айфонів" вистачить на 8 тижнів: випуск флагманів Apple під загрозою зриву через пожежу на заводі

За даними Reuters, через простій виробництва в Індії американський бренд може відкрити ще одну складальну лінію в Китаї або додати там зміни.

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Масштабна пожежа на заводі Apple в Індії може загальмувати виробництво комплектовання для iPhone напередодні сплеску продажів у святковий сезон. Про це пише Reuters із посиланням на дослідницьку компанію Counterpoint Research і своє джерело.

Повідомляється, що пожежа, яка сталася на вихідних, на невизначений термін зупинила виробництво на заводі в Хосурі в Таміл Наду. Йдеться про єдиного індійського постачальника задніх панелей iPhone і деяких інших деталей. Крім того, згаданий завод експортував iPhone до Нідерландів і США, а також деяке комплектовання до Китаю.

Згідно з оцінками Counterpoint Research, продажі моделей iPhone 14 і 15 на території Індії у святковий сезон (з кінця жовтня до початку листопада) можуть становити 1,5 млн одиниць. Однак через пожежу Apple не зможе задовольнити до 15% цього попиту.

"Виробництво старих моделей iPhone в Індії знизиться на 10–15%. Apple може компенсувати цей вплив шляхом імпорту більшої кількості компонентів і перенаправлення більшої частини експортних поставок в Індію", — заявив співзасновник Counterpoint Research Ніл Шах.

За даними Counterpoint Research, постачальники Apple зазвичай мають запас задніх панелей на три–чотири тижні. Водночас джерело видання в галузі заявило, що Apple, найімовірніше, має у своєму розпорядженні запас на вісім тижнів, тому компанія не відчує наслідків пожежі негайно.

Також повідомляється, що якщо виробництво в Індії продовжить простоювати, то компанія може відкрити ще одну складальну лінію в Китаї або додати там зміни, щоб забезпечити постачання комплектовання для індійських виробників iPhone.

Нагадаємо, Apple надала на "Glowtime" розумні годинники Apple Watch Series 10 і Apple Watch Ultra 2, навушники AirPods 4, а також iPhone нового покоління — 16 і 16 Pro.

У 2025 році Apple також представить iPhone 17 Pro. За даними інсайдерів, смартфон вона матиме один елемент управління гучністю, рингтоном та іншими функціями.