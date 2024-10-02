"Айфонов" хватит на 8 недель: выпуск флагманов Apple под угрозой срыва из-за пожара на заводе

По данным Reuters, из-за простоя производства в Индии американский бренд может открыть еще одну сборочную линию в Китае или добавить там смены.

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Масштабный пожар на заводе Apple в Индии может затормозить производство комплектующих для iPhone в преддверии всплеска продаж в праздничный сезон. Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research и свой источник.

Сообщается, что пожар, который произошел на выходных, на неопределенный срок остановил производство на заводе в Хосуре в Тамил Наду. Речь идет о единственном индийском поставщике задних панелей iPhone и некоторых других деталей. Кроме того, упомянутый завод экспортировал iPhone в Нидерланды и США, а также некоторые комплектующие в Китай.

Согласно оценкам Counterpoint Research, продажи моделей iPhone 14 и 15 на территории Индии в праздничный сезон (с конца октября по начало ноября) могут составить 1,5 млн единиц. Однако из-за пожара Apple не сможет удовлетворить до 15% этого спроса.

"Производство старых моделей iPhone в Индии снизится на 10–15%. Apple может компенсировать это влияние за счет импорта большего количества компонентов и перенаправления большей части экспортных поставок в Индию", — заявил соучредитель Counterpoint Research Нил Шах.

По данным Counterpoint Research, поставщики Apple обычно имеют запас задних панелей на три-четыре недели. При этом источник издания в отрасли заявил, что Apple, скорее всего, располагает запасом на восемь недель, поэтому компания не почувствует последствия пожара немедленно.

Также сообщается, что если производство в Индии продолжит простаивать, то компания может открыть еще одну сборочную линию в Китае или добавить там смены, чтобы обеспечить поставку комплектующих для индийских производителей iPhone.

Напомним, Apple предоставила на "Glowtime" умные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2, наушники AirPods 4, а также iPhone нового поколения — 16 и 16 Pro.

В 2025 году Apple также представит iPhone 17 Pro. По данным инсайдеров, смартфон она будет иметь один элемент управления громкостью, рингтоном и другими функциями.