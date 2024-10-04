Motorola показала Moto G75 5G з чипом Snapdragon 6 Gen 3 і ціною €369

Новий Moto G75 5G від Motorola — це смартфон, який оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті та склом Gorilla Glass 5.

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Motorola анонсувала новий потужний смартфон Moto G75 5G з Android 14 і 6,78-дюймовим IPS LCD-екраном. Це перший смартфон на ринку, що працює на Snapdragon 6 Gen 3. Про це пише GSMArena.

Moto G75 5G має 6,78-дюймовий IPS LCD-екран, який захищений Gorilla Glass 5. Роздільна здатність екрана — FHD+, частота оновлення — 120 Гц, а пікова яскравість — 1000 ніт. Що стосується захисту, смартфон має рівень IP68 і MIL-STD-810H.

Телефон Moto G75 5G

Motorola обіцяє п'ять оновлень ОС і шість років оновлень безпеки. У плані конструкції смартфон має бічний сканер відбитків пальців.

У Moto G75 5G три камери: фронтальна на 16 МП, а також подвійна основна з датчиками 50 МП + 8 МП. Також смартфон має два динаміки з Dolby Atmos, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.4, NFC і порт USB-C.

Крім того, це перший смартфон на ринку, що працює на чипі Snapdragon 6 Gen 3. Цей чип виконаний за 4-нм техпроцесом і має 4 ядра Cortex-A78 з тактовою частотою 2,4 ГГц і 4 ядра Cortex-A55 з тактовою частотою 1,8 ГГц. Очікується, що Motorola Moto G75 5G надійде в продаж у листопаді 2024 року. Його вартість на європейському ринку становитиме 369 євро.

Раніше ми писали про те, що Google випустить потужний бюджетний смартфон Pixel 9a. Інсайдер показав деталі Google Pixel 9a. Він матиме новий дизайн камери та корпусу, а ціна — менше 500 доларів.

Також повідомлялося, що відомо про новий смартфон Infinix Hot 50 4G. Новий Infinix Hot 50 4G з 6,78-дюймовим IPS LCD-дисплеєм і подвійною задньою камерою можна купити всього за 6 800 грн.