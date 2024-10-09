Xiaomi запатентувала телефон, який можна розділити навпіл і отримати два: навіщо це

Xiaomi запатентувала телефон-розкладачку, верхню і нижню частини якого можна відокремити одна від одної. Це "спадкоємець" Huawei Mate XT.

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Xiaomi запатентувала смартфон, який можна розділити навпіл. З'єднаний, цей телефон має вигляд "розкладачки". Про це повідомляє Android Headlines.

Усі виробники смартфонів трохи сповільнилося, але відтоді, як почали випускатися складні пристрої, з'явилося все більше і більше цікавих патентів. Один із найдивніших — від Xiaomi, оскільки ми бачимо смартфон, який може розділятися навпіл, і складатися як "розкладачка".

Верхню і нижню частини можна відокремити одну від одної, так що в підсумку — це два телефони з маленькими екранами. Наразі це всього лише патент, поданий у CNIPA (Національне управління інтелектуальної власності Китаю). Проект не стане реальністю найближчим часом, поки це — просто патент.

Малюнок смартфона-розкладачки Xiaomi

Можливо, в середині цього телефону знаходяться пружинні контакти. Це дає змогу зробити з'єднання повним, і, судячи з усього, ці точки з'єднання також діють як магніти, або область навколо них. На одному із зображень навіть показано, що верхню частину можна повернути. Принаймні, виглядає це так. Можливо, верхню частину доведеться розібрати, а потім встановити під іншим кутом.

Це дуже цікавий підхід до дизайну і перший у своєму роді. Нічого подібного раніше не було. Ну, принаймні, не з цією реалізацією. Водночас невідомо, які варіанти використання такого гаджета.

Смартфон також можна від'єднати, щоб використовувати лише невеликий дисплей. Однак залишається питання, чи стане це коли-небудь реальністю? У будь-якому разі, доти на ринку є такі продукти, як Huawei Mate XT.

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