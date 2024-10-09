Xiaomi запатентовала телефон, который можно разделить пополам и получить два: зачем это

Xiaomi запатентовала телефон-раскладушку, верхнюю и нижнюю части которого можно отделить друг от друга. Это "наследник" Huawei Mate XT.

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Xiaomi запатентовала смартфон, который можно разделить пополам. Соединенный, этот телефон выглядит как "раскладушка". Об этом сообщает Android Headlines.

Все производители смартфонов немного замедлилось, но с тех пор, как начали выпускаться складные устройства, появилось все больше и больше интересных патентов. Один из самых странных — от Xiaomi, поскольку мы видим смартфон, который может разделяться пополам, и складываться как "раскладушка".

Верхнюю и нижнюю части можно отделить друг от друга, так что в итоге — это два телефона с маленькими экранами. На данный момент это всего лишь патент, поданный в CNIPA (Национальное управление интеллектуальной собственности Китая). Проект не станет реальностью в ближайшее время, пока это — просто патент.

Рисунок смартфона-раскладушки Xiaomi

Возможно, в середине этого телефона находятся пружинные контакты. Это позволяет сделать соединение полным, и, по всей видимости, эти точки соединения также действуют как магниты, или область вокруг них. На одном из изображений даже показано, что верхнюю часть можно повернуть. По крайней мере, выглядит это так. Возможно, верхнюю часть придется разобрать, а затем установить под другим углом.

Это очень интересный подход к дизайну и первый в своем роде. Ничего подобного раньше не было. Ну, по крайней мере, не с этой реализацией. В то же время неизвестно, каковы варианты использования такого гаджета.

Смартфон также можно отсоединить, чтобы использовать только небольшой дисплей. Однако остается вопрос, станет ли это когда-нибудь реальностью? В любом случае, до тех пор на рынке есть такие продукты, как Huawei Mate XT.

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