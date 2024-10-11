Виробництво чипів "зупиниться": затоплено джерело 90% надчистого кварцу у світі

За даними аналітиків із SemiAnalysis, виробники кремнієвих пластин мають запаси чистого кварцу на 3-8 місяців.

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У США ураган "Гелен" призвів до затоплення копалень у гірському містечку Спрус-Пайн (Північна Кароліна), що спричинило зупинку видобутку надчистого кварцу, який необхідний для виробництва мікросхем. Про це пише газета Financial Times.

Повідомляється, що в Спрус-Пайні видобували до 90% надчистого кварцу у світі. Цей рідкісний мінерал потрібен для виготовлення тиглів, у яких виробляють високоякісний кремній, що використовується в напівпровідниках.

За словами експертів, тривале зупинення роботи шахт може позначитися на виробництві компонентів для електроніки, зокрема для смартфонів, комп'ютерів і сонячних панелей. Водночас попит на сервери для роботи штучного інтелекту (ШІ) вже і так випереджає пропозицію найсучасніших мікросхем.

Кремнієві злитки, отримані в кварцових тиглях, розрізають на тонкі пластини, на яких друкують транзистори і схеми для виготовлення чіпів. Водночас кварц, який використовується в тиглях, має бути чистотою не менше ніж 99,999%, щоб не допустити реакції під час сильного нагрівання з іще чистішим "полісиліконом", з якого виготовляють комп'ютерні чипи.

Як зазначив автор книжки про роль піску у світовій економіці "Світ у зерні" Вінс Бейзер, шахти в Спрус-Пайні — не єдине джерело високочистого кварцу у світі. Деяка кількість також видобувається в Росії, Бразилії, Індії та Китаї. Однак жодне з цих джерел не зрівняється зі Спрус-Пайном за чистотою кварцу, кількістю та легкістю доступу.

"Йому немає реальної заміни", — стверджує Вінс Бейзер. — "Я припускаю, що (руйнування, спричинене ураганом Гелен. — Ред.), безумовно, означатиме короткострокову кризу, яка підніме ціни".

Гірничодобувний конгломерат Sibelco, який керує найбільшим підприємством з видобутку кварцу в постраждалому містечку, заявив, що ураган спровокував проблеми з електропостачанням, пошкодив критичну інфраструктуру та спричинив проблеми зі зв'язком. Компанія також заявила про "значний прогрес" у відновленні.

Зі свого боку представник Quartz Corporation, яка також видобуває кварц у Спрус-Пайні, заявив, що поки складно сказати, коли вдасться відновити виробництво. Однак у компанії висловили впевненість у тому, що перебоїв із поставками вдасться уникнути.

Згідно з оцінками консалтингової компанії SemiAnalysis, виробники кремнієвих пластин мають запаси на 3-8 місяців. Аналітики вважають, що видобуток надчистого кварцу на постраждалих шахтах може відновитися до того, як ці запаси вичерпаються.

Водночас Ед Конвей, автор книги про шість найважливіших речовин у сучасній промисловості "Матеріальний світ", вважає, що на відновлення роботи шахт може піти багато місяців. Експерт сумнівається, що цей простій ніяк не позначиться на галузі.

"Цей епізод також підкреслює... крихкість економічних основ нашого життя. Мало хто витрачає багато часу на роздуми про таке місце, як Спрус-Пайн, доки не станеться щось подібне, і тоді все це раптово стане важливим", — зазначив Ед Конвей.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що масштабна пожежа на заводі Apple в Індії може загальмувати виробництво комплектовання для iPhone напередодні сплеску продажів у святковий сезон.

Також повідомлялося, що Китай обмежив експорт нітриду галію, який використовується у виробництві сучасних силових мікросхем і радіочастотних підсилювачів, через що Пентагон доручив компанії Raytheon розробку синтетичних алмазних і алюмінієво-нітридних напівпровідників.