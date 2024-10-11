Производство чипов "остановится": затоплен источник 90% сверхчистого кварца в мире

По данным аналитиков из SemiAnalysis, производители кремниевых пластин располагают запасами чистого кварца на 3–8 месяцев.

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В США ураган "Хелен" привел к затоплению рудников в горном городке Спрус-Пайн (Северная Каролина), что привело к остановке добычи сверхчистого кварца, который необходимого для производства микросхем. Об этом пишет газета Financial Times.

Сообщается, что в Спрус-Пайне добывалось до 90% сверхчистого кварца в мире. Этот редкий минерал нужен для изготовления тиглей, в которых производится высококачественный кремний, используемый в полупроводниках.

По словам экспертов, длительная остановка работы шахт может отразиться на производстве компонентов для электроники, в том числе для смартфонов, компьютеров и солнечных панелей. При этом спрос на серверы для работы искусственного интеллекта (ИИ) уже и так опережает предложение самых современных микросхем.

Кремниевые слитки, полученные в кварцевых тиглях, разрезаются на тонкие пластины, на которых печатаются транзисторы и схемы для изготовления чипов. При этом кварц, используемый тиглях, должен быть чистотой не менее 99,999%, чтобы не допустить реакции при сильном нагревании с еще более чистым "полисиликоном", из которого изготавливаются компьютерные чипы.

Как отметил автор книги о роли песка в мировой экономике "Мир в зерне" Винс Бейзер, шахты в Спрус-Пайне – не единственный источник высокочистого кварца в мире. Некоторое количество также добывается в России, Бразилии, Индии и Китае. Однако ни один из этих источников не сравниться со Спрус-Пайном по чистоте кварца, количеству и легкости доступа.

"Ему нет реальной замены", — утверждает Винс Бейзер. — "Я предполагаю, что (разрушение, вызванное ураганом Хелен – ред.), безусловно, будет означать краткосрочный кризис, который поднимет цены".

Горнодобывающий конгломерат Sibelco, управляющий крупнейшим предприятием по добыче кварца в пострадавшем городке, заявил, что ураган спровоцировал проблемы с электроснабжением, повредил критическую инфраструктуру и вызвал проблемы со связью. Компания также заявила о "значительном прогрессе" в восстановлении.

В свою очередь представитель Quartz Corporation, также добывающей кварц в Спрус-Пайне, заявил, что пока сложно сказать, когда получиться возобновить производство. Однако в компании выразили уверенность в том, что перебоев с поставками удастся избежать.

Согласно оценкам консалтинговой компании SemiAnalysis, производители кремниевых пластин располагают запасами на 3–8 месяцев. Аналитики полагают, что добыча сверхчистого кварца на пострадавших шахтах может возобновиться до того, как этих запасы иссякнут.

При этом Эд Конвэй, автор книги о шести важнейших веществах в современной промышленности "Материальный мир", считает, что на возобновление работы шахт могут уйти многие месяцы. Эксперт сомневается, что этот простой никак не отразится на отрасли.

"Этот эпизод также подчеркивает… хрупкость экономических основ нашей жизни. Мало кто тратит много времени на размышления о таком месте, как Спрус-Пайн, пока не произойдет что-то подобное, и тогда все это внезапно станет важным", — отметил Эд Конвэй.

Напомним, аналитики прогнозируют, что масштабный пожар на заводе Apple в Индии может затормозить производство комплектующих для iPhone в преддверии всплеска продаж в праздничный сезон.

Также сообщалось, что Китай ограничил эксперт нитрида галлия, который используется в производстве современных силовых микросхем и радиочастотных усилителей, из-за чего Пентагон поручил компании Raytheon разработку синтетических алмазных и алюминиево-нитридных полупроводников.