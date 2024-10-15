Захистять смартфон від злодіїв: 3 нові функції, які варто увімкнути на Android

Телефон автоматично блокуватиметься, якщо зловмисник вирве його з рук власника і спробує втекти.

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Компанія Google анонсувала три нові функції, покликані захистити пристрої Android, якщо їх вкрадуть. Про це пише The Sun.

Перше нововведення — блокування при виявленні крадіжки, що працює на основі штучного інтелекту (ШІ). Якщо ШІ виявить різку зміну рухів телефону, то зробить висновок, що його вихопив хтось і автоматично заблокує смартфон. Завдяки цьому злочинець не зможе отримати доступ до особистих даних власника телефону.

Друга нова функція — блокування пристрою в автономному режимі. Android-пристрій може автоматично заблокуватись, якщо зловмисник відключив його від інтернету. Особливо, якщо мали місце неодноразові відмови в авторизації.

Останній інструмент — віддалене блокування пристрою. Завдяки нововведенню можна буде швидко заблокувати пристрій, використовуючи номер телефону. Також потрібно пройти коротку перевірку безпеки. Потім з'явиться можливість відновити дані облікового запису, отримати доступ до функції "Знайти мій пристрій" або видалити всі дані з телефону віддалено.

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Як зазначають у виданні, функція "Знайти мій пристрій" вже дозволяє заблокувати втрачений смартфон, проте іноді люди в стані паніки забувають свої паролі.

За даними порталу, всі три згадані функції будуть доступні власникам Android 10+ через оновлення сервісів Google Play пізніше у 2024 році.

Нагадаємо, експерти назвали 11 функцій, які для цього варто відключити або видалити, щоб збільшити час роботи акумулятора Android-пристрою.

Також повідомлялося, що телефони на базі Android можуть підключатися до автомобілів, блокувати, розблокувати та навіть заводити їх.