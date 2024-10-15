Защитят смартфон от воров: 3 новые функции, которые стоит включить на Android

Телефон будет автоматически блокироваться, если злоумышленник вырвет его из рук владельца и попытается скрыться.

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Компания Google анонсировала три новые функции, призванные защитить устройства Android в случае, если их украдут. Об этом пишет The Sun.

Первое нововведение — блокировка при обнаружении кражи, работающая на основе искусственного интеллекта (ИИ). Если ИИ выявит резкое изменение движений телефона, то сделает вывод, что его кто-то выхватил и автоматически заблокирует смартфон. Благодаря этому преступник не сможет получить доступ к личным данным владельца телефона.

Вторая нова функция — блокировка устройства в автономном режиме. Android-устройство может автоматически заблокироваться, если злоумышленник отключил его интернета. Особенно, если имели место неоднократные отказы в авторизации.

Последний инструмент — удаленная блокировка устройства. Благодаря этому нововведению можно будет быстро заблокировать устройство, используя номер телефона. Также нужно будет пройти короткую проверку безопасности. Затем появиться возможность восстановить данные своей учетной записи, получить доступ к функции "Найти мое устройство" или удалить все данные с телефона удаленно.

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Как отмечают в издании, существующая функция "Найти мое устройство" уже позволяет заблокировать потерянный смартфон, однако иногда люди в состоянии паники забывают свои пароли.

По данным портала, все три упомянутые функции будут доступны владельцам Android 10+ через обновление сервисов Google Play позднее в 2024 году.

Напомним, эксперты назвали 11 функций, которые для этого стоит отключить или вовсе удалить, чтобы увеличить время работы аккумулятора Android-устройства.

Также сообщалось, что телефоны на базе Android могут подключаться к автомобилям, блокировать, разблокировать и даже заводить их.