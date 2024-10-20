Флагман Realme GT 7 Pro очікує релізу в жовтні: що відомо про характеристики смартфона

Серед характеристик Realme GT 7 Pro чипсет Snapdragon 8 Elite та потрійна основна камера.

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Компанія Realme готує до релізу свій новий флагманський смартфон GT 7 Pro. Про це розповів віце-президент Realme у своєму профілі в соцмережі Weibo.

Серед характеристик Realme GT 7 Pro — новий флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), потрійна основна камера. Стверджується, що вона включатиме 50-мегапіксельний головний датчик LYT-700 з підтримкою OIS, а також 8-мегапіксельний надширококутний об’єктив і перископну телефотокамеру на 50 мегапікселів з 3-кратним оптичним зумом.

Крім того, новинка матиме екран виробництва компанії Samsung з піковою яскравістю 2000 нит.Також відомо, що пристрій матиме версію з 16 ГБ оперативної пам'яті та основним сховищем об'ємом до 1 ТБ.

Телефон Realme GT 7 Pro має бути оснащено акумулятором ємністю 6500 мАг та підтримкою 120 Вт швидкого заряджання. Пристрій буде випущений з операційною системою Android 15 та Realme UI 6.0.

Віце-президент компанії-виробника назвав пристрій телефоном з найвищою продуктивністю та найкращим зображенням у своєму класі. Незабаром компанія розкриє точну дату презентації.

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