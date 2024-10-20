Флагман Realme GT 7 Pro ожидает релиза в октябре: что известно о характеристиках смартфона

Среди характеристик Realme GT 7 Pro чипсет Snapdragon 8 Elite и тройная основная камера.

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Компания Realme готовит к релизу свой новый флагманский смартфон GT7 Pro. Об этом рассказал вице-президент Realme в своем профиле в соцсети Weibo.

Среди характеристик Realme GT 7 Pro – новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), тройная основная камера. Утверждается, что она будет включать 50-мегапиксельный главный датчик LYT-700 с поддержкой OIS, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и перископическую телефотокамеру на 50 мегапикселей с 3-кратным оптическим зумом.

Кроме того, новинка будет иметь экран производства компании Samsung с пиковой яркостью 2000 нит. Также известно, что устройство будет иметь версию с 16 ГБ оперативной памяти и основным хранилищем объемом до 1 ТБ.

Телефон Realme GT 7 Pro должен быть оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч и поддержкой 120 Вт быстрой зарядки. Устройство будет выпущено с операционной системой Android 15 и Realme UI 6.0.

Вице-президент компании-производителя назвал устройство телефоном с высокой производительностью и лучшим изображением в своем классе. В скором времени компания раскроет точную дату презентации.

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