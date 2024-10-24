Смартфони з найкращою камерою у 2024 році: огляд моделей від Google, Samsung, OnePlus (відео)

Серед камерофонів осені 2024 року в лідерах опинилися Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Pixel 8а, iPhone 16, OnePlus 12, Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6. Вони примітні не тільки камерою, а й налаштуваннями.

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Найкращим камерофонам потрібно більше, ніж просто разючі характеристики обладнання, щоб виділитися серед конкурентів. Добірку моделей зробив ресурс Tom's Guide.

Ось смартфони з найкращими камерами:

iPhone 16 Pro

iPhone 16

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,3 дюйма OLED (2622x1206)

Чипсет: A18 Pro

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Сховище / Розширюване: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задні камери: 48 МП (f/1.78) основна з 2-кратним оптичним зумом, 48 МП (f/2.2) надширококутна, 48 МП (f/2.2) надширококутна, 12 МП (f/2.8) телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом

Фронтальна камера: 12 МП (f/1.9)

Наведіть покажчик на камеру на задній панелі iPhone 16 Pro, і Apple її поліпшила. Найбільша зміна стосується телеоб'єктива, який тепер відповідає дизайну тетрапризми та 5-кратному оптичному зуму, доданому в торішню модель iPhone 15 Pro Max. Але основна камера на iPhone 16 Pro тепер є більш швидкою камерою Fusion, а надширокий об'єктив отримав оновлений датчик 48 МП.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,3 дюйма OLED (2856x1280)

Чипсет: Tensor G4

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Сховище / Розширюване: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задні камери: 50 МП (f/1.68) основна, 48 МП (f/1.7) надширококутна, 48 МП (f/2.8) телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом

Фронтальна камера: 42 МП (f/2.2)

Google продовжує випускати чудові камерофони з лінійкою Pixel 9, і, на нашу думку, Pixel 9 Pro — найкращий з них. Ви отримуєте ту саму потрійну камеру, що й більший Pixel 9 Pro XL, але економите 100 доларів на вартості. А враховуючи, що Pixel 9 Pro XL перевершив Galaxy S24 Ultra з тією ж камерою, ми вважаємо, що користувачі Android повинні звернути увагу на Pixel 9 Pro як на найкращий камерофон Android.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED (3120 x 1440)

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Сховище / Розширюване: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задні камери: основна 200 МП (f/1.7), надширококутна 12 МП (f/2.2), 5-кратна телефото 50 МП (f/3.4), 3-кратна телефото 10 МП (f/2.4)

Фронтальна камера: 12 МП (f/2.2)

Інша велика зміна в телефоні цього року стосується одного з телеоб'єктивів, оскільки 10-мегапіксельний датчик поступається місцем 50-мегапіксельному. Це означає більшу деталізацію в знімках зі збільшенням, але нова установка також зменшує оптичний зум з 10x до 5x. Galaxy S24 Ultra, як і раніше, може підтримувати 10-кратний зум, знімаючи зображення з повною роздільною здатністю 50MP, а потім обрізаючи область деталізації. Це працює добре, хоча ми помітили деякі більш м'які області на зображеннях S24 Ultra, як порівняти з Galaxy S23 Ultra. У результаті S24 Ultra поступається однією зі своїх традиційних переваг iPhone.

Google Pixel 8а

Google Pixel 8а

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,1-дюймовий OLED (2400x1080)

Чипсет: Tensor G3

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задні камери: 64 МП (f/1.89) основна; 13 МП (f/2.2)

Фронтальна камера: 13 МП (f/2.2)

Google Pixel 8a не є великим кроком вперед, як порівняти із Pixel 7a, який він замінює як бюджетний телефон Google. Нова модель використовує ту саму основну камеру 64 МП, що і її попередник, а можливості оброблення фото перебувають на тому ж високому рівні. Власники Pixel 7a не мають особливих причин для оновлення, новачок, який шукає недорогий телефон з камерою, оцінить високоякісний знімок, вироблений Pixel 8a.

iPhone 16

iPhone 16

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,1-дюймовий OLED (2556x1179)

Чипсет: A18

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ / Ні

Задні камери: 48 МП (f/1.6) основна з 2-кратним оптичним зумом, 12 МП (f/2.2) надширококутна

Фронтальна камера: 12 МП (f/1.9)

Не всі хочуть витрачати $999 або більше на новий телефон, навіть якщо камера у нього найкраща з доступних. iPhone 16 за $799 є переконливою альтернативою iPhone 16 Pro, як і раніше роблячи чудові знімки без деяких дорожчих апаратних засобів, які ви знайдете в моделях Pro від Apple.

Наприклад, на iPhone 16 немає телеоб'єктива. Замість цього ви використовуєте 48-мегапіксельну основну камеру для кадрування знімка, ефективно імітуючи 2-кратний оптичний зум. Модернізований надширококутний об'єктив в iPhone 16 може і не мати 48-мегапіксельного сенсора, але сенсор фізично більший, щоб пропускати більше світла. І тепер ви можете робити макрознімки на надширококутний об'єктив iPhone 16, який дуже добре показав себе в нашому тестуванні. Ба більше, iPhone 16 використовує ту саму кнопку керування камерою, яку Apple додала у свої моделі Pro.

OnePlus 12

OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,82-дюймовий AMOLED (3168 x 1440)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять: 12 ГБ, 16 ГБ

Сховище / Розширюване: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Ні

Задні камери: 50 МП основна (f/1.6), 48 МП надширококутна (f/2.2), 64 МП 3-кратний телеоб'єктив (f/2.6)

Фронтальна камера: 32 МП (f/2.4)

Ви більше не можете стверджувати, що камери є слабким місцем флагманів OnePlus, особливо після знімків, зроблених OnePlus 12, які можуть зрівнятися з будь-якими фотографіями, зробленими топовими камерами Samsung і Apple. Заслуга в цьому належить камері Hasselblad четвертого покоління, яку OnePlus включила в телефон цього року після того, як знову об'єдналася з фахівцем з об'єктивів для тонкого налаштування своєї оптики.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,2 дюйма, Dynamic AMOLED (2340 x 1080)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 128 ГБ, 256 ГБ / Ні

Задні камери: основна 50 МП (f/1.8), надширококутна 12 МП (f/2.2), телеоб'єктив 10 МП з 3-кратним зумом (f/2.4)

Фронтальна камера: 12 МП (f/2.2)

Час роботи батареї (год:хв): 13:28 (адаптивно)

Незважаючи на вражаючі камери Galaxy S24 Ultra, це досить дорогий телефон за $1299. За $500 дешевше Galaxy S24 забезпечує високоякісні фотографії та ті самі функції редагування фотографій Galaxy AI, які є в Ultra. Ви можете не отримати 200-мегапіксельний датчик для основної камери, але 50-мегапіксельний шутер S24 прекрасно справляється із захопленням деталізованих, барвистих фотографій. Galaxy S24 — один з небагатьох телефонів вартістю менше $800, який пропонує телеоб'єктив.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Технічні характеристики:

Розмір дисплея: 6,7-дюймовий OLED (2640 x 1080), основний; 3,4-дюймовий OLED (748 x 720), зовнішній

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять: 12 ГБ

Пам'ять / Розширювана: 256 ГБ, 512 ГБ / Ні

Задні камери: 50 МП (f/1.8) основна, 12 МП (f/2.2) надширококутна

Фронтальна камера: 10 МП (f/2.2)

Час роботи батареї (год:хв): 11:01

Після багатьох років розкладачок, які обходилися 12-мегапіксельною основною камерою, Samsung оновлює Galaxy Z Flip 6 з 50-мегапіксельним сенсором для основного об'єктива. Це не тільки означає більш чіткі знімки з цього складного телефону, а й основна камера може використовувати піксельний біннінг для наближення до 2-кратного оптичного зуму. Це розумний обхідний шлях, що вимагає встановлення спеціального телеоб'єктива в таку компактну складну конструкцію, де простір на вагу золота.

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