Смартфоны с лучшей камерой в 2024 году: обзор моделей от Google, Samsung, OnePlus (видео)

Среди камерофонов осени 2024 в лидерах оказались Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Pixel 8а, iPhone 16, OnePlus 12, Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6. Они примечательны не только камерой, но и настройками.

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Лучшим камерофонам нужно больше, чем просто впечатляющие характеристики оборудования, чтобы выделиться среди конкурентов. Подборку моделей сделал ресурс Tom's Guide.

Вот смартфоны с самыми хорошими камерами:

iPhone 16 Pro

iPhone 16

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,3 дюйма OLED (2622x1206)

Чипсет: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задние камеры: 48 МП (f/1.78) основная с 2-кратным оптическим зумом, 48 МП (f/2.2) сверхширокоугольная, 12 МП (f/2.8) телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9)

Наведите указатель на камеру на задней панели iPhone 16 Pro, и Apple ее улучшила. Самое большое изменение касается телеобъектива, который теперь соответствует дизайну тетрапризмы и 5-кратному оптическому зуму, добавленному в прошлогоднюю модель iPhone 15 Pro Max. Но основная камера на iPhone 16 Pro теперь является более быстрой камерой Fusion, а сверхширокий объектив получил обновленный датчик 48 МП.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,3 дюйма OLED (2856x1280)

Чипсет: Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задние камеры: 50 МП (f/1.68) основная, 48 МП (f/1.7) сверхширокоугольная, 48 МП (f/2.8) телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 42 МП (f/2.2)

Google продолжает выпускать отличные камерофоны с линейкой Pixel 9, и, по нашему мнению, Pixel 9 Pro — лучший из них. Вы получаете ту же тройную камеру, что и более крупный Pixel 9 Pro XL, но экономите 100 долларов на стоимости. А учитывая, что Pixel 9 Pro XL превзошел Galaxy S24 Ultra с той же камерой, мы считаем, что пользователи Android должны обратить внимание на Pixel 9 Pro как на лучший камерофон Android.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED (3120 x 1440)

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Оперативная память: 12 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задние камеры: основная 200 МП (f/1.7), сверхширокоугольная 12 МП (f/2.2), 5-кратная телефото 50 МП (f/3.4), 3-кратная телефото 10 МП (f/2.4)

Фронтальная камера: 12 МП (f/2.2)

Другое большое изменение в телефоне этого года касается одного из телеобъективов, поскольку 10-мегапиксельный датчик уступает место 50-мегапиксельному. Это означает большую детализацию в снимках с увеличением, но новая установка также уменьшает оптический зум с 10x до 5x. Galaxy S24 Ultra по-прежнему может поддерживать 10-кратный зум, снимая изображения с полным разрешением 50MP, а затем обрезая область детализации. Это работает хорошо, хотя мы заметили некоторые более мягкие области на изображениях S24 Ultra по сравнению с Galaxy S23 Ultra. В результате S24 Ultra уступает одно из своих традиционных преимуществ iPhone.

Google Pixel 8а

Google Pixel 8а

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,1-дюймовый OLED (2400x1080)

Чипсет: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задние камеры: 64 МП (f/1.89) основная; 13 МП (f/2.2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2.2)

Google Pixel 8a не является большим шагом вперед по сравнению с Pixel 7a, который он заменяет в качестве бюджетного телефона Google. Новая модель использует ту же основную камеру 64 МП, что и ее предшественник, а возможности обработки фотографий находятся на том же высоком уровне. Владельцы Pixel 7a не имеют особых причин для обновления, новичок, ищущий недорогой телефон с камерой, оценит высококачественный вывод, производимый Pixel 8a.

iPhone 16

iPhone 16

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,1-дюймовый OLED (2556x1179)

Чипсет: A18

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ / Нет

Задние камеры: 48 МП (f/1.6) основная с 2-кратным оптическим зумом, 12 МП (f/2.2) сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9)

Не все хотят тратить $999 или больше на новый телефон, даже если камера у него лучшая из доступных. iPhone 16 за $799 представляет собой убедительную альтернативу iPhone 16 Pro, по-прежнему делая отличные снимки без некоторых более дорогих аппаратных средств, которые вы найдете в моделях Pro от Apple.

Например, на iPhone 16 нет телеобъектива. Вместо этого вы используете 48-мегапиксельную основную камеру для кадрирования снимка, эффективно имитируя 2-кратный оптический зум. Модернизированный сверхширокоугольный объектив в iPhone 16 может и не иметь 48-мегапиксельного сенсора, но сенсор физически больше, чтобы пропускать больше света. И теперь вы можете делать макроснимки на сверхширокоугольный объектив iPhone 16, который очень хорошо показал себя в нашем тестировании. Более того, iPhone 16 использует ту же кнопку управления камерой, которую Apple добавила в свои модели Pro.

OnePlus 12

OnePlus 12 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,82-дюймовый AMOLED (3168 x 1440)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Хранилище / Расширяемое: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / Нет

Задние камеры: 50 МП основная (f/1.6), 48 МП сверхширокоугольная (f/2.2), 64 МП 3-кратный телеобъектив (f/2.6)

Фронтальная камера: 32 МП (f/2.4)

Вы больше не можете утверждать, что камеры являются слабым местом флагманов OnePlus, особенно после снимков, сделанных OnePlus 12, которые могут сравниться с любыми фотографиями, сделанными топовыми камерами Samsung и Apple. Заслуга в этом принадлежит камере Hasselblad четвертого поколения, которую OnePlus включила в телефон этого года после того, как снова объединилась со специалистом по объективам для тонкой настройки своей оптики.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,2 дюйма, Dynamic AMOLED (2340 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память: 8 ГБ

Память / Расширяемая: 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задние камеры: основная 50 МП (f/1.8), сверхширокоугольная 12 МП (f/2.2), телеобъектив 10 МП с 3-кратным зумом (f/2.4)

Фронтальная камера: 12 МП (f/2.2)

Время работы батареи (ч:мин): 13:28 (адаптивно)

Несмотря на впечатляющие камеры Galaxy S24 Ultra, это довольно дорогой телефон за $1299. За $500 дешевле Galaxy S24 обеспечивает высококачественные фотографии и те же функции редактирования фотографий Galaxy AI, которые есть в Ultra. Вы можете не получить 200-мегапиксельный датчик для основной камеры, но 50-мегапиксельный шутер S24 прекрасно справляется с захватом детализированных, красочных фотографий. Galaxy S24 — один из немногих телефонов стоимостью менее $800, который предлагает телеобъектив.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Технические характеристики:

Размер дисплея: 6,7-дюймовый OLED (2640 x 1080), основной; 3,4-дюймовый OLED (748 x 720), внешний

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память: 12 ГБ

Память / Расширяемая: 256 ГБ, 512 ГБ / Нет

Задние камеры: 50 МП (f/1.8) основная, 12 МП (f/2.2) сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 10 МП (f/2.2)

Время работы батареи (ч:мин): 11:01

После многих лет раскладушек, которые обходились 12-мегапиксельной основной камерой, Samsung обновляет Galaxy Z Flip 6 с 50-мегапиксельным сенсором для основного объектива. Это не только означает более четкие снимки с этого складного телефона, но и основная камера может использовать пиксельное биннинг для приближения к 2-кратному оптическому зуму. Это умный обходной путь, требующий установки специального телеобъектива в такую ​​компактную складную конструкцию, где пространство на вес золота.

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