Honor анонсує "водонепроникний" смартфон: чим цікава ця новинка

HONOR анонсувала випуск нового смартфона. Повідомляється, що він буде повністю водонепроникним і витримає занурення під воду.

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Хоча цього року компанія Honor випустила цілу низку смартфонів, які створені з розрахунком на довговічність, новинка, яку готує Honor Philippines, готова здивувати своєю водонепроникністю. Про це пише UNGEEK.

Поки не ясно, що це буде за новий телефон, але якщо робити прогноз, то, швидше за все, це буде серія Honor Magic7. Зрештою, ця нова флагманська серія була анонсована зовсім недавно на Snapdragon Summit 2024.

У 2024 році Honor Philippines випустила низку цікавих телефонів, таких як Honor 200 Series, новий Pad X8a і X6b. Ці пристрої варіюються від висококласних повсякденних драйверів до більш доступних смартфонів для економних покупців.

Ви маєте рацію; ми дуже скоро випустимо ще один смартфон, і ми раді цьому. Ми відомі міцними пристроями, і тепер ми піднімаємо стандарт на сходинку вище! Не пропустіть наші наступні оновлення, щоб дізнатися більше про цей новий телефон, — сказав віце-президент Honor Philippines Стівен Ченг.

Можливо, скоро телефон очікує глобальний реліз.

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