Honor анонсирует "водонепроницаемый" смартфон: чем интересна эта новинка

HONOR анонсировала выпуск нового смартфона. Сообщается, что он будет полностью водонепроницаемым и выдержит погружение под воду.

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Хотя в этом году компания Honor выпустила целый ряд смартфонов, которые созданы с расчетом на долговечность, новинка, которую готовит Honor Philippines, готова удивить своей водонепроницаемостью. Об этом пишет UNGEEK.

Пока не ясно, что это будет за новый телефон, но если делать прогноз, то, скорее всего, это будет серия Honor Magic7. В конце концов, эта новая флагманская серия была анонсирована совсем недавно на Snapdragon Summit 2024.

В 2024 году Honor Philippines выпустила ряд интересных телефонов, таких как Honor 200 Series, новый Pad X8a и X6b. Эти устройства варьируются от высококлассных повседневных драйверов до более доступных смартфонов для экономных покупателей.

Вы правы; мы очень скоро выпустим еще один смартфон, и мы рады этому. Мы известны прочными устройствами, и теперь мы поднимаем стандарт на ступеньку выше! Не пропустите наши следующие обновления, чтобы узнать больше об этом новом телефоне, — сказал вице-президент Honor Philippines Стивен Ченг.

Возможно, скоро телефон ожидает глобальный релиз.

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