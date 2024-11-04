Samsung випускатиме смартфони на базі нового чіпа Exynos: що це змінить

Нові чіпи Exynos вирізняються збільшеною швидкістю і зниженим енергоспоживанням.

Related video

Корейська компанія заявила у своїй заяві, що її підрозділ System LSI зосередиться на постачанні SoC для флагманських продуктів для "великих клієнтів" Samsung і готується до випуску продуктів на основі чіпа з технологією 2 нм. Про це пише сама компанія на офіційному сайті.

Цей факт вказує на те, що наступний флагманський процесор Exynos все ще перебуває в розробці і може бути використаний у смартфонах від. Samsung.

Однак, незважаючи на цю заяву, витоки продовжують вказувати на те, що серія Galaxy S25 може бути оснащена винятково чипом Snapdragon 8 Elite через низький вихід річних чипів Exynos 2500. Деякі джерела також припускають, що Exynos 2500 може бути використаний у майбутніх складних смартфонах Galaxy замість серії S25.

Отже, моно сказати, що, не дивлячись на дані з витоків, Samsung не відмовляється від Exynos 2500, однак залишається незрозумілим, чи з'явиться цей процесор у Galaxy S25. Очікується, що ситуація проясниться ближче до січня, коли відбудеться офіційний запуск нових смартфонів S25.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy A55 виявився кращим, ніж iPhone 16 Pro Max: рейтинг найкращих смартфонів. Новий Samsung Galaxy A55 лідирує в рейтингах смартфонів, перевершуючи такі флагманські смартфони, як Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Раніше ми писали як скоро вийде новий OnePlus 13: у чому його переваги і як він працює. OnePlus вийде в жовтні, і з'явилися перша інформація про його дизайн. Гаджет стане одним із перших смартфонів, оснащених процесором Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm.