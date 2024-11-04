Samsung будет выпускать смартфоны на базе нового чипа Exynos: что это изменит

Компания Samsung объявила результаты за третий квартал 2024 года и подтвердила, что не отказывается от использования высокопроизводительных чипов Exynos в своих смартфонах.

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Корейская компания заявила в своем заявлении, что ее подразделение System LSI сосредоточится на поставках SoC для флагманских продуктов для "крупных клиентов" Samsung и готовится к выпуску продуктов на основе чипа с технологией 2 нм. Об этом пишет сама компания на официальном сайте.

Этот факт указывает на то, что следующий флагманский процессор Exynos все еще находится в разработке и может быть использован в смартфонах от. Samsung.

Однако, несмотря на это заявление, утечки продолжают указывать на то, что серия Galaxy S25 может быть оснащена исключительно чипом Snapdragon 8 Elite из-за низкого выхода годичных чипов Exynos 2500. Некоторые источники также предполагают, что Exynos 2500 может быть использован в будущих складных смартфонах Galaxy вместо серии S25.

Итак, моно сказать, что, не смотря на данные из утечек, Samsung не отказывается от Exynos 2500, однако остается неясным, появится ли этот процессор в Galaxy S25. Ожидается, что ситуация прояснится ближе к январю, когда состоится официальный запуск новых смартфонов S25.

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