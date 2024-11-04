Топ 5 прийомів для прискорення роботи смартфонів на Android: на що звернути увагу

Незалежно від моделі, можна оптимізувати час роботи акумулятора і дати своєму телефону нове життя, зробивши деякі зміни в налаштуваннях.

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Є кілька важливих налаштувань, які змусять старий смартфон знову працювати так само швидко і продуктивно, як новий. Про це пише CNET.

Деякі налаштування можуть бути відсутніми або перебувати в іншому місці залежно від використовуваної версії Android і виробника телефону, попереджає ЗМІ.

Вимкнення автоматичної та адаптивної яскравості екрана

Що яскравіший екран, то більше заряду акумулятора він споживає. Щоб перейти до налаштувань, потрібно потягнути вниз контекстне меню у верхній частині екрана і відрегулювати повзунок, якщо він там є. Деякі телефони можуть мати перемикач для автоматичної яскравості на панелі швидкого доступу; в іншому разі потрібно відкрити застосунок налаштувань і виконати пошук за словом "яскравість", щоб знайти налаштування та вимкнути його.

Використання оптимізації батареї

Деякі телефони Android мають спеціальний розділ "Акумулятор" у застосунку "Налаштування", тоді як інші телефони (Samsung, наприклад) приховують ці налаштування. Це трохи відрізняється для кожного телефону. Варто відкрити налаштування і виконати пошук за запитом "акумулятор", щоб знайти розділ для оптимізації його роботи і встановити повзунок рівня яскравості на значення нижче 50%.

Телефон також може мати налаштування адаптивної зарядки, яка може відстежувати, як швидко акумулятор телефону заряджається вночі, щоб зберегти його працездатність.

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Використання темного режиму

Ще один спосіб поліпшити час роботи батареї — використовувати спеціальний темний режим. Будь-який телефон, що працює під управлінням Android 10 або пізнішої версії, матиме спеціальну опцію темного режиму.

Залежно від того, яка версія Android встановлена на телефоні і яка компанія його випустила, можливо, доведеться покопатися в налаштуваннях, щоб знайти темний режим.

Щоб увімкнути темний режим, потрібно відкрити застосунок "Налаштування" і знайти "Темний режим", "Темна тема" або "Нічний режим" (як його любить називати Samsung).

Розвантаження домашнього екрана

Щоразу, коли щось встановлюється, є шанс, що з'явиться велика кількість ярликів. Щоб їх позбутися, є простий спосіб: довго натискати на порожню ділянку домашнього екрана і натиснути "Налаштування". Знайти опцію з написом "Додати значок на домашній екран" або "Додати нові додатки на домашній екран" і вимкнути її.

Якщо телефон увімкнений і під'єднаний до мережі, потрібно мати можливість побачити його місце розташування на карті. Звідти можна змусити його дзвонити, заблокувати його, встановити нотатку на екрані блокування, щоб повідомити тому, у кого він перебуває, як повернути його або, в найгіршому випадку, віддалено стерти всі дані.

Своєчасні оновлення

Хоч би як очевидно це звучало, помилки та інші проблеми, що уповільнюють роботу Android-пристрою, потенційно можна усунути за допомогою простого оновлення ПЗ.

Перш ніж завантажувати і встановлювати останнє оновлення програмного забезпечення, варто переконатися, що пристрій під'єднано до Wi-Fi, інакше нічого не вийде.

Тепер варто відкрити додаток "Налаштування" і ввести "Оновлення". Потім з'являться опції "Оновлення ПЗ", або "Оновлення системи" — і потрібно вибрати одну. Потім просто завантажити ПЗ, почекати кілька хвилин і встановити його, коли воно буде готове. Пристрій Android перезавантажиться і встановить останнє доступне оновлення ПЗ.

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