Топ-5 приемов для ускорения работы смартфонов на Android: на что обратить внимание

Независимо от модели, можно оптимизировать время работы аккумулятора и дать своему телефону новую жизнь, внеся некоторые изменения в настройки.

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Есть несколько важных настроек, которые заставят старый смартфон снова работать так же быстро и продуктивно, как новый. Об этом пишет CNET.

Некоторые настройки могут отсутствовать или находиться в другом месте в зависимости от используемой версии Android и производителя телефона, предупреждает СМИ.

Отключение автоматической и адаптивной яркости экрана

Чем ярче экран, тем больше заряда аккумулятора он потребляет. Чтобы перейти к настройкам, нужно потянуть вниз контекстное меню в верхней части экрана и отрегулировать ползунок, если он там есть. Некоторые телефоны могут иметь переключатель для автоматической яркости на панели быстрого доступа; в противном случае нужно открыть приложение настроек и выполнить поиск по слову "яркость", чтобы найти настройку и отключить ее.

Использование оптимизации батареи

Некоторые телефоны Android имеют специальный раздел "Аккумулятор" в приложении "Настройки", в то время как другие телефоны (Samsung, например) скрывают эти настройки. Это немного отличается для каждого телефона. Стоит открыть настройки и выполнить поиск по запросу "аккумулятор", чтобы найти раздел для оптимизации его работы и установить ползунок уровня яркости на значение ниже 50%.

Телефон также может иметь настройку адаптивной зарядки, которая может отслеживать, как быстро аккумулятор телефона заряжается ночью, чтобы сохранить его работоспособность.

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Использование темного режима

Еще один способ улучшить время работы батареи — использовать специальный темный режим. Любой телефон, работающий под управлением Android 10 или более поздней версии, будет иметь специальную опцию темного режима.

В зависимости от того, какая версия Android установлена ​​на телефоне и какая компания его выпустила, возможно, придется покопаться в настройках, чтобы найти темный режим.

Чтобы включить темный режим, нужно открыть приложение "Настройки" и найти "Темный режим", "Темная тема" или "Ночной режим" (как его любит называть Samsung).

Разгрузка домашнего экрана

Каждый раз, когда что-то устанавливается, есть шанс, что появится большое количество ярлыков. Чтобы от них избавиться, есть простой способ: долго нажимать на пустую область домашнего экрана и нажать "Настройки". Найти опцию с надписью "Добавить значок на домашний экран" или "Добавить новые приложения на домашний экран" и отключить ее.

Если телефон включен и подключен к сети, нужно иметь возможность увидеть его местоположение на карте. Оттуда можно заставить его звонить, заблокировать его, установить заметку на экране блокировки, чтобы сообщить тому, у кого он находится, как вернуть его или, в худшем случае, удаленно стереть все данные.

Своевременные обновления

Как бы очевидно это ни звучало, ошибки и другие проблемы, замедляющие работу Android-устройства, потенциально можно устранить с помощью простого обновления ПО.

Прежде чем загружать и устанавливать последнее обновление программного обеспечения, стоит убедиться, что устройство подключено к Wi-Fi, иначе ничего не получится.

Теперь стоит открыть приложение "Настройки" и ввести "Обновление". Затем появятся опции "Обновление ПО", либо "Обновление системы" — и нужно выбрать одну. Затем просто загрузить ПО, подождать несколько минут и установить его, когда оно будет готово. Устройство Android перезагрузится и установит последнее доступное обновление ПО.

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