З'явилися нові деталі про випуск смартфонів Honor Magic 7 RSR: чим здивує гаджет

Інсайдер розкрив інформацію про нові смартфони Honor із серій Magic 7 RSR і Honor GT.

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Нещодавно Honor повідомила, що планує розширити свою лінійку смартфонів за допомогою майбутньої моделі Magic 7 RSR. Деякі подробиці про цю модель, а також про модель із серії GT розкрив інсайдер Digital Chat Stationв соціальній мережі Weibo.

Повідомляється, що смартфон Magic 7 RSR буде оснащений 50-мегапіксельною основною камерою зі змінною діафрагмою для оптимального захоплення світла, 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом, а також 50-мегапіксельною надширококутною камерою. Також можна очікувати, що пристрій буде випущено вже цього року, судячи з витоку — у грудні 2024 року.

Також, згідно зі словами Digital Chat Station, Honor також готує новий пристрій зі своєї серії GT. Потенційно він зможе кинути виклик домінуванню інших китайських гігантів — Redmi і iQOO — у сегменті смартфонів, орієнтованих на продуктивність.

Пристрій буде оснащений дисплеєм 1,5K і збільшеною ємністю батареї. Крім того, він матиме минулорічний флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3. Очікується, що він замінить Honor 90 GT і конкуруватиме із серіями Redmi K80 і iQOO Neo 10. Скоро з'являться додаткові подробиці.

Раніше ми писали, що компанія Honor оголосила, що представить новий смартфон серії X60 16 жовтня в Китаї. Нова модель також оснащена спеціальним чипом Power Enhanced Chip Honor E1, що регулює силу струму залежно від зовнішніх обставин і навантаження.

Також ми писали про те, що смартфон Honor Magic 7 Pro отримав незвичайну функцію. Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що серед оновлень буде біометрична функція, яка зустрічається в найбільш просунутих флагманських телефонах.