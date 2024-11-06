Появились новые детали о выпуске смартфонов Honor Magic 7 RSR: чем удивит гаджет

Инсайдер раскрыл информацию о новых смартфонах Honor из серий Magic 7 RSR и Honor GT.

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Недавно Honor сообщила, что планирует расширить свою линейку смартфонов с помощью будущей модели Magic 7 RSR. Некоторые подробности об этой модели, а также о модели из серии GT раскрыл инсайдер Digital Chat Stationв социальной сети Weibo.

Сообщается, что смартфон Magic 7 RSR будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с переменной диафрагмой для оптимального захвата света, 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом, а также 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Также можно ожидать, что устройство будет выпущено уже в этом году, судя по утечке — в декабре 2024 года.

Также, согласно словам Digital Chat Station, Honor также готовит новое устройство из своей серии GT. Потенциально оно сможет бросить вызов доминированию других китайских гигантов — Redmi и iQOO — в сегменте смартфонов, ориентированных на производительность.

Устройство будет оснащено дисплеем 1,5K и увеличенной емкостью батареи. Кроме того, оно будет иметь прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что оно заменит Honor 90 GT и будет конкурировать с сериями Redmi K80 и iQOO Neo 10. Скоро появятся дополнительные подробности.

Ранее мы писали, что компания Honor объявила, что представит новый смартфон серии X60 16 октября в Китае. Новая модель также оснащена специальным чипом Power Enhanced Chip Honor E1, регулирующим силу тока в зависимости от внешних обстоятельств и нагрузки.

Также мы писали про то, что смартфон Honor Magic 7 Pro получил необычную функцию. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что среди обновлений будет биометрическая функция, которая встречается в самых продвинутых флагманских телефонах.