На сонячні та вітрові станції чекає "серйозна проблема": експерт назвав причину

На думку аналітика, дата-центри можуть повернутися до газу та ядерної енергії, якщо сектор поновлюваних джерел не адаптується до швидкого зростання ШІ.

Відновлювані джерела енергії ризикують поступитися першістю в галузі обслуговування центрів обробки даних штучного інтелекту (ШІ) ядерній або навіть газовій енергетиці. Про це йдеться у статті співзасновника аналітичної компанії Pexapark Луки Педретті для порталу Recharge.

Як зазначає експерт, із суто технічного погляду, дата-центри потребують постійного, надійного живлення 24/7. Типовий графік навантаження цих об'єктів показує відносно постійне базове навантаження з піками, зумовленими потребами в охолодженні, які часто добре поєднуються з сонячною генерацією.

Однак, за словами автора, необхідність безперервної роботи означає, що центри обробки даних не можуть покладатися винятково на сонце і вітер через їхню непостійну природу. Крім того, обсяги споживання енергії постійно зростають.

Так, згідно з прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, глобальний попит на електроенергію від ШІ, центрів оброблення даних і криптовалют зросте з 460 ТВт-год у 2022 році до 800 ТВт-год у 2026 році, тобто на 75 %.

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"Витримати цей темп стане серйозною проблемою для поновлюваних джерел енергії, яка може стати перевіркою прихильності технологічних гігантів збереженню "зелених" центрів обробки даних", — заявив експерт.

Лука Педретті вважає реальною ймовірність того, що великі технологічні компанії повернуться до використання газу. Він вказав на те, що центри обробки даних уже розміщуються поблизу газопроводів.

Своєю чергою, Amazon і Microsoft уже звертаються до ядерної енергетики, розміщуючи центри обробки даних поруч із великими атомними електростанціями та укладаючи контракти як з наявними, так і з новими, передовими атомними електростанціями.

"Щоб зберегти свої позиції на ринку центрів обробки даних, сектор поновлюваних джерел енергії повинен знайти нові способи забезпечення надійного електропостачання, одночасно інтегруючи нові технології таким чином, щоб не перевантажувати мережу або споживачів", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, нещодавно компанія Google оголосила про підписання першої у світі корпоративної угоди про купівлю електроенергії з кількох малих модульних реакторів. Цей крок спрямований на підтримку зростаючих потреб в енергії, зумовлених роботою ШІ.

Також повідомлялося, що доцент Університету Делавера в США використовує наномагніти для створення штучного інтелекту, який би не споживав багато енергії, але при цьому був би дуже ефективним.