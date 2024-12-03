Щоб завжди було світло: як українці знаходять нові джерела енергії на тлі відключень

В Україні є десятки програм, що стимулюють перехід країни на чистішу і стійкішу енергію, зокрема на сонячну генерацію.

Російська Федерація посилила свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, здійснивши з березня щонайменше 11 великих ударів, у зв'язку з чим багато українців обзаводяться альтернативними джерелами енергії. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Генеральний директор постачальника енергії "Ясно" Сергій Коваленко в коментарі агентству зазначив, що в Україні спостерігається стійка тенденція до енергетичної незалежності, як серед домогосподарств, так і з боку бізнесу. Зі свого боку "Ясно" пропонує такі опції, як сонячні панелі, акумуляторні батареї та інвертори.

"Попит дуже високий. Цієї осені ми встановили до восьми мегават, наступного року встановимо до 30-35 мегават", — наголосив Сергій Коваленко.

Як зазначають у виданні, існують десятки програм, які спрямовані на перехід України на чистішу і стійкішу енергію і підтримуються Заходом. Також було запроваджено законодавчі зміни для спрощення закупівель та імпорту обладнання.

Серед іншого, на дахах приватних будинків, житлових будівель, шкіл, лікарень та інших громадських будівель в Україні почали з'являтися сонячні панелі. За офіційними даними, встановлено близько 1,5 ГВт нової сонячної генерації.

Так, голова житлової асоціації 16-поверхового багатоквартирного будинку в Києві Валерій Пиндик розповів журналістам, що приблизно 1000 родин, які мешкають у будівлі, можуть отримувати енергію від сонячних панелей, встановлених на даху.

"Ідея народилася, коли в нас влітку відключали електрику. Ми — правління житлової асоціації — зрозуміли, що якщо у нас влітку будуть відключення, то взимку вони будуть не коротшими, а довшими", — зазначив чоловік.

За словами Валерія Пиндика, вартість встановлення панелей на багатоповерхівці становила близько 950 000 гривень. Близько двох третин цієї суми компенсував уряд і мерія Києва. Наступного року мешканці планують встановити більше панелей.

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Зі свого боку співвласник кондитерських у Києві Станіслав Завертайло розповів, що для стабільної роботи бізнесу довелося закупити потужні генератори. Він зазначив, що використання генераторів збільшує витрати — одна кіловат-година енергії в п'ять-шість разів дорожча за звичайну.

"Нам потрібна ця електроенергія... щоб пекти хліб, робити круасани, торти... Ми зробили багато кроків, щоб бути готовими", — сказав підприємець.

При цьому аналітики підкреслюють, що генератори більше підходять для малого та середнього бізнесу і є лише тимчасовим рішенням. У виданні також зазначили, що, з огляду на потреби України та масштаби шкоди інфраструктурі, згаданий розвиток сонячної енергетики в країні — це тільки початок.

"Ця проблема стосується не тільки цієї зими. Вугільна генерація застаріла, і нам потрібно щось змінювати. Це перспектива на три, чотири або п'ять років, щоб замінити те, що було зруйновано, і поступово замінити це застаріле покоління", — зробила висновок генеральна менеджерка з енергетичної безпеки київського аналітичного центру DIXI group Олена Лапенко.

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