Чтобы всегда был свет: как украинцы находят новые источники энергии на фоне отключений

В Украине есть десятки программ, стимулирующих переход страны на более чистую и устойчивую энергию, в частности на солнечную генерацию.

Российская Федерация усилила свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, осуществив с марта не менее 11 крупных ударов, в связи с чем многие украинцы обзаводятся альтернативными источниками энергии. Об этом идет речь в материале Reuters.

Генеральный директор поставщика энергии "Ясно" Сергей Коваленко в комментарии агентству отметил, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к энергетической независимости, как среди домохозяйств, так со стороны бизнеса. В свою очередь "Ясно" предлагает такие опции, как солнечные панели, аккумуляторные батареи и инверторы.

"Спрос очень высокий. Этой осенью мы установили до восьми мегаватт, в следующем году установим до 30–35 мегаватт", — подчеркнул Сергей Коваленко.

Как отмечают в издании, существуют десятки программ, которые направлены на переход Украины на более чистую и устойчивую энергию и поддерживаются Западом. Также были введены законодательные изменения для упрощения закупок и импорта оборудования.

Среди прочего, на крышах частных домов, жилых зданий, школ, больниц и других общественных зданий в Украине начали появляться солнечные панели. По официальным данным, установлено около 1,5 ГВт новой солнечной генерации.

Так, глава жилищной ассоциации 16-этажного многоквартирного дома в Киеве Валерий Пындык рассказал журналистам, что примерно 1000 семей, проживающих в здании, могут получать энергию от солнечных панелей, установленных на крыше.

"Идея родилась, когда у нас летом отключали электричество. Мы — правление жилищной ассоциации — поняли, что если у нас летом будут отключения, то зимой они будут не короче, а длиннее", — отметил мужчина.

По словам Валерия Пындыка, стоимость установки панелей на многоэтажке составила около 950 000 гривен. Около двух третей этой суммы компенсировало правительство и мэрия Киева. В следующем году жильцы планируют установить больше панелей.

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Солнечные панели на многоэтажке: украинец поделился опытом установки (видео)

В свою очередь совладелец кондитерских в Киеве Станислав Завертайло рассказал, что для стабильной работы бизнеса пришлось закупить мощные генераторы. Он отметил, что использование генераторов увеличивает расходы — один киловатт-час энергии в пять-шесть раз дороже обычного.

"Нам нужна эта электроэнергия… чтобы печь хлеб, делать круассаны, торты… Мы предприняли много шагов, чтобы быть готовыми", — сказал предприниматель.

При этом аналитики подчеркивают, что генераторы больше подходят для малого и среднего бизнеса и являются лишь временным решением. В издании также отметили, что, учитывая потребности Украины и масштабы ущерба инфраструктуре, упомянутое развитие солнечной энергетики в стране – это только начало.

"Эта проблема касается не только этой зимы. Угольная генерация устарела, и нам нужно что-то менять. Это перспектива на три, четыре или пять лет, чтобы заменить то, что было разрушено, и постепенно заменить это устаревшее поколение", — заключила генеральный менеджер по энергетической безопасности киевского аналитического центра DIXI group Елена Лапенко.

Напомним, компания EcoFlow заявила о выходе на рынок в Украине новой линейки портативных зарядных станций EcoFlow Delta 3, которые могут использоваться в качестве ИБП.

В свою очередь каллиграф и мастер по росписи Евгений Берд рассказал, как и из чего самостоятельно сделал зарядную станцию для собственных нужд.