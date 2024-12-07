Удари, підпали та проколоті шини: люди нападають на автомобілі з ШІ через "тривогу"

Вчені вважають, що роботизовані автомобілі "не відчуваються повністю як машини", що викликає у деяких людей занепокоєння і провокує їх на агресію.

У Сан-Франциско (США) роботизовані таксі Waymo стають дедалі поширенішими, проте на ці автомобілі періодично нападають вандали. Про причини цього явища йдеться в матеріалі Bloomberg.

Повідомляється, що за час свого існування безпілотні таксі Waymo неодноразово розбивали, підпалювали та проколювали шини. Іноді зловмисники записували свої дії на відео і викладали в соцмережі. Оскільки компанія заявила про намір розширитися до Маямі, очікується, що випадків вандалізму може стати ще більше.

Як зазначають у виданні, така поведінка не є новою для людей і бере свій початок ще від нападок луддитів на текстильні машини під час промислової революції в першій чверті XIX століття. Є також пізніші приклади, як-от протести проти джентрифікації (поліпшення міських кварталів, що занепали) у Сан-Франциско в 2013 і 2014 роках.

Однак, на думку автора статті, атаки на таксі Waymo можуть мати і цілком очевидні мотиви. Безпілотні автомобілі є джерелами шуму посеред ночі, а також стали причиною серйозних аварій. Крім того, вони символізують цілком реальну загрозу скорочення робочих місць.

У статті також йдеться про те, що за останні роки у світі зріс страх щодо ШІ. Відповідно люди можуть відчувати гнів по відношенню до Waymo просто тому, що вони викликають "екзистенціальну тривогу".

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"Раптово в нас з'являється новий персонаж, з яким ми маємо співвідноситися, у якого є якась індивідуальність. Це усвідомлення того, що щось ще розумне", — зазначив професор інформаційних технологій в Університеті Вісконсину у Вайтуотері Джо Енн Оравек.

Професор Вашингтонського університету Раян Кало, який вивчає етику роботів, додав, що людей, які чинять напад на техніку, може турбувати "сутінкова природа роботів, їхня лімінальна природа".

"Ці машини — не люди, але й не відчуваються повністю як машини", — пояснив учений.

Раян Кало також навів приклад із людиноподібним роботом hitchBOT, створеним у 2013 році. Робот мав подорожувати автостопом по США, покладаючись на допомогу людини. Йому вдалося проїхати автостопом через Канаду і кілька країн Європи, але у 2015 році хтось у США обезголовив його.

"Дослідники розробили експеримент hitchBOT, щоб спробувати відповісти на запитання: "Чи можуть роботи довіряти людям?". Судячи з усього, ні", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, один із жителів Сан-Франциско вступив у суперечку з безпілотним автомобілем Waymo, вимагаючи від нього "працювати разом".

Також повідомлялося, що влада Нью-Йорка вирішила поліпшити нагляд за дотриманням правил паркування, встановивши "розумні" камери на автобусах, але ШІ виписав тисячі помилкових штрафів.