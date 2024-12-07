Удары, поджоги и проколотые шины: люди нападают на автомобили с ИИ из-за "тревоги"

Ученые считают, что роботизированные автомобили "не ощущаются полностью как машины", что вызывает у некоторых людей беспокойство и провоцирует их на агрессию.

В Сан-Франциско (США) роботизированные такси Waymo становятся все более распространены, однако на эти автомобили периодически нападают вандалы. О причинах этого явления идет речь в материале Bloomberg.

Сообщается, что за время своего существования беспилотные такси Waymo не раз были разбиты, подожжены и у них были проколоты шины. Иногда злоумышленники записывали свои действия на видео и выкладывали в соцсети. Поскольку компания заявила о намерении расшириться до Майами, ожидается, что случаев вандализма может стать еще больше.

Как отмечают в издании, такое поведении не ново для людей и восходит еще к нападкам луддитов на текстильные машины во время промышленной революции в первой четверти XIX века. Если также более поздние примеры, как протесты против джентрификации (улучшения пришедших в упадок городских кварталов) в Сан-Франциско в 2013 и 2014 годах.

Однако, по мнению автора статьи, атаки на такси Waymo могут иметь и вполне очевидные мотивы. Беспилотные автомобили являются источниками шума посреди ночи, а также стали причиной серьезных аварий. Кроме того, они символизируют вполне реальную угрозу сокращения рабочих мест.

В статье также говорится, за последние годы в мире возрос страх по отношению к ИИ. Соответственно люди могут испытывать гнев по отношению к Waymo просто потому, что они вызывают "экзистенциальную тревогу".

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"Внезапно у нас появляется новый персонаж, с которым мы должны соотноситься, у которого есть некая индивидуальность. Это осознание того, что что-то еще разумно", — отметил профессор информационных технологий в Университете Висконсина в Уайтуотере Джо Энн Оравек.

Изучающий этику роботов профессор Вашингтонского университета Райан Кало, добавил, что людей, совершающих нападение на технику, может беспокоить "сумеречная природа роботов, их лиминальная природа".

"Эти машины — не люди, но и не ощущаются полностью как машины", — объяснил ученый.

Райан Кало также привел пример с человекоподобным роботом hitchBOT, созданным в 2013 году. Робот должен был путешествовать автостопом по США, полагаясь на помощь человека. Ему удалось проехать автостопом через Канаду и несколько стран Европы, но в 2015 году кто-то в США обезглавил его.

"Исследователи разработали эксперимент hitchBOT, чтобы попытаться ответить на вопрос: "Могут ли роботы доверять людям?" Судя по всему, нет", — заключили в издании.

Напомним, один из жителей Сан-Франциско вступил в спор с беспилотным автомобилем Waymo, требуя от него "работать вместе".

Также сообщалось, что власти Нью-Йорка решили улучшить надзор за соблюдением правил парковки, установив "умные" камеры на автобусах, но ИИ выписал тысячи ложных штрафов.