Новий складаний смартфон із трьома екранами не змусить себе чекати: що відомо про Mate XTs

Новий пристрій від китайської компанії Huawei буде оснащено новим процесором Kirin 9020.

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Повідомляється, що Huawei працює над новим складним телефоном Mate XTs з потрійним екраном і чипом Kirin 9020. Про це пише Android Authority.

Схоже, що компанія ще не закінчила розширювати межі можливого, оскільки витоки показують, що компанія вже працює над наступником.

Джерело Digital на Weibo поділилося публікацією, в якій йдеться про те, що китайська компанія працює над наступником свого складного пристрою з трьома екранами. Цим новим пристроєм може стати Huawei Mate XTs, а основною зміною, можливо, стане процесор Kirin 9020. Компанія вже використовує Kirin 9020 у складних смартфонах Mate X6 і серії Mate 70, тож XT отримають перевірений новий чип.

Виробник часто використовує літеру "s" під час постачання пристроїв з оновленими внутрішніми компонентами, як-от чипи, без внесення інших суттєвих змін. Якщо компанія піде далі і назве наступника Mate XT, можна очікувати, що він збереже більшість основних тем від Mate XT.

Це означає, що, як і раніше, можна очікувати пристрій, який буде являти собою звичайний смартфон у складеному вигляді, великий екран, що складається в напіврозкритому стані, і великий планшет у повністю розкладеному вигляді — і все це в одному пристрої.

З огляду на те, що Mate XT був випущений у вересні 2024 року, ймовірно, доведеться почекати щонайменше кілька місяців наступника. Однак є шанс дізнатися більше з витоків напередодні його запуску.

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