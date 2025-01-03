Новый складной смартфон с тремя экранами не заставит себя ждать: что известно о Mate XTs

Новое устройство от китайской компании Huawei будет оснащено новым процессором Kirin 9020.

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Сообщается, что Huawei работает над новым складным телефоном Mate XTs с тройным экраном и чипом Kirin 9020. Об этом пишет Android Authority.

Похоже, что компания еще не закончила расширять границы возможного, поскольку утечки показывают, что компания уже работает над преемником.

Источник Digital на Weibo поделился публикацией, в которой говорится, что китайская компания работает над преемником своего складного устройства с тремя экранами. Этим новым устройством может стать Huawei Mate XTs, а основным изменением, возможно, станет процессор Kirin 9020. Компания уже использует Kirin 9020 в складных смартфонах Mate X6 и серии Mate 70, поэтому XT получат проверенный новый чип.

Производитель часто использует букву "s" при поставке устройств с обновленными внутренними компонентами, например чипов, без внесения других существенных изменений. Если компания пойдет дальше и назовет преемника Mate XT, можно ожидать, что он сохранит большинство основных тем от Mate XT.

Это означает, что по-прежнему можно ожидать устройство, которое будет представлять собой обычный смартфон в сложенном виде, большой экран, складывающийся в полураскрытом состоянии, и большой планшет в полностью разложенном виде — и все это в одном устройстве.

Учитывая, что Mate XT был выпущен в сентябре 2024 года, вероятно, придется подождать как минимум несколько месяцев преемника. Однако есть шанс узнать больше из утечек в преддверии его запуска.

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