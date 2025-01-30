Переверне ринок смартфонів у 2025 році: які інноваційні деталі таємно роблять у Китаї

Нові телефони можуть стати набагато яскравішими і барвистішими. Згідно з джерелами, виробничу лінію планують запустити незабаром після китайського Нового року.

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У 2025 році виробник смартфонів з Китаю почне виробляти смартфони з екранами miniLED, як у деяких висококласних планшетів iPad і телевізорів. Про це пише сайт Notebookcheck, посилаючись на китайського інформатора Fixed Focus Digital, близького до постачальників.

Панелі miniLED можуть забезпечити поліпшену контрастність і точність передачі кольору на мобільних пристроях, а також стати альтернативою OLED-панелям, які стали домінувати в галузі. Вони зараз часто використовуються для забезпечення чудової контрастності завдяки високій щільності крихітних світлодіодів, особливо під час використання на пристроях з великим екраном.

Поки що їх ніколи не робили настільки маленькими, щоб можна було отримати якісь переваги для смартфонів, але незабаром все може змінитися. За інформацією блогера, на одному з китайських заводів уже є партія miniLED-екранів для мобільних телефонів, і після новорічних свят їх планують запустити пробну виробничу лінію.

Компанія, яка зайнялася цим проєктом, не розголошується, проте Fixed Focus Digital розкриває витоки інформації про виробників смартфонів Huawei і Honor.

Екран типу miniLED під назвою Liquid Retina XDR отримали планшети iPad Pro 12.9 2021 року випуску. Тоді Apple рекламувала їх як найкращий планшет, який коли-небудь працював із контентом із високим динамічним діапазоном (HDR). Оглядачі Notebookcheck зазначили, що екран пристрою доволі яскравий і точно передає кольори. Новіші версії iPad Pro перейшли на технологію OLED, хоча miniLED, як і раніше, широко використовується в телевізорах, таких як ця 55-дюймова модель LG QNED80.

Раніше інсайдери розкрили, які складні смартфони Китай випустить у 2025 році. Випуск нових моделей уже підтвердили Oppo, Honor, Vivo і Huawei.

Писали також, які найпопулярніші технології дисплеїв для телевізорів. Наразі найчастіше обирають між OLED і QLED, у кожного типу є свої переваги та недоліки.