Перевернет рынок смартфонов в 2025 году: какие инновационные детали тайно делают в Китае

Новые телефоны могут стать намного ярче и красочнее. Согласно источникам, производственную линию планируют запустить вскоре после китайского Нового года.

Related video

В 2025 году производитель смартфонов из Китая начнет производить смартфоны с экранами miniLED, как у у некоторых высококлассных планшетов iPad и телевизоров. Об этом пишет сайт Notebookcheck, ссылаясь на китайского информатора ​​Fixed Focus Digital, близкого к поставщикам.

Панели miniLED могут обеспечить улучшенную контрастность и точность цветопередачи на мобильных устройствах, а также стать альтернативой OLED-панелям, которые стали доминировать в отрасли. Они сейчас часто используются для обеспечения превосходной контрастности благодаря высокой плотности крошечных светодиодов, особенно при использовании на устройствах с большим экраном.

Пока их никогда не делали настолько маленькими, чтобы можно было получить какие-то преимущества для смартфонов, но вскоре все может измениться. По информации блогера, на одном из китайских заводов уже имеется партия miniLED-экранов для мобильных телефонов, и после новогодних праздников их планируют запустить пробную производственную линию.

Компания, которая занялась этим проектом, не разглашается, однако Fixed Focus Digital раскрывает утечки информации о производителях смартфонов Huawei и Honor.

Экран типа miniLED под названием Liquid Retina XDR получили планшеты iPad Pro 12.9 2021 года выпуска. Тогда Apple рекламировала их как лучший планшет, который когда-либо работал с контентом с высоким динамическим диапазоном (HDR). Обозреватели Notebookcheck отметили, что экран устройства довольно яркий и точно передает цвета. Более новые версии iPad Pro перешли на технологию OLED, хотя miniLED по-прежнему широко используется в телевизорах, таких как эта 55-дюймовая модель LG QNED80.

Ранее инсайдеры раскрыли, какие складные смартфоны Китай выпустит в 2025 году. Выпуск новых моделей уже подтвердили Oppo, Honor, Vivo и Huawei.

Писали также, какие самые популярные технологии дисплеев для телевизоров. Сейчас чаще всего выбирают между OLED и QLED, у каждого типа есть свои преимущества и недостатки.