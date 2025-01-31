iPhone SE 4 може провалитися через один недолік: чим він гірший за телефони Android

Судячи з витоків, новий смартфон Apple не матиме того, що вже стало нормою для більшості моделей тієї ж цінової категорії.

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Як очікується, Apple у квітні 2025 року має випустити новий смартфон iPhone SE 4 середньої цінової категорії. Зображення, які витекли у мережу, показують його лише з одним об'єктивом основної камери, і це може стати серйозною проблемою, вважають аналітики видання Forbes.

Дослідник Majin Bu опублікував зображення майбутніх iPhone SE 4 поряд з iPhone 16. Можна помітити, що смартфони дуже схожі за дизайном, однак у бюджетної моделі дещо гостріші кути, як у iPhone 14, а камера має єдиний об'єктив.

SE 4 буде першим апаратом iPhone середнього класу за три роки, тому має запропонувати збалансовані характеристики, щоб привабити нових покупців і не завадити продажам дорожчих моделей. На думку Forbes, наявність лише одного об'єктива може стати значною проблемою, адже всі популярні моделі Android у цьому ціновому сегменті мають мінімум два об'єктиви.

Деякі виробники додають телеоб’єктив поряд з основним об’єктивом. Інші вибирають ширококутний об'єктив або ж додають макрооб’єктив, який мало кому потрібен. Але всі ці пропозиції візуально мають значну перевагу.

Два об’єктиви для основної камери вже стали нормою на ринку. Порівняно з такими смартфонами, iPhone SE 4 ризикує виглядати старшим і дешевшим. Можливо, це не матиме значення для прихильників Apple, але може вплинути на вибір звичайного користувача, який шукає новий апарат за помірною ціною.

Раніше повідомляли, що iPhone отримають супутниковий зв'язок Starlink від SpaceX разом з останнім оновленням програмного забезпечення. Apple співпрацює зі SpaceX і мобільним оператором T-Mobile US, який вже почав тестування нової функції.

Писали також, що бічна кнопка iPhone має 4 функції, які мало кому відомі. Щоб швидко ними скористатися, треба знати комбінації з клацань та налаштувань.