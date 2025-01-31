iPhone SE 4 может провалиться из-за одного недостатка: чем он хуже телефонов Android

Судя по утечкам, новый смартфон Apple не будет иметь того, что уже стало нормой для большинства моделей той же ценовой категории.

Related video

Как ожидается, Apple в апреле 2025 года должна выпустить новый смартфон iPhone SE 4 средней ценовой категории. Изображения, которые утекли в сеть, показывают его только с одним объективом основной камеры, и это может стать серьезной проблемой, считают аналитики издания Forbes.

Исследователь Majin Bu опубликовал изображения будущих iPhone SE 4 рядом с iPhone 16. Можно заметить, что смартфоны очень похожи по дизайну, однако у бюджетной модели несколько более острые углы, как у iPhone 14, а камера имеет единственный объектив.

SE 4 будет первым аппаратом iPhone среднего класса за три года, поэтому должен предложить сбалансированные характеристики, чтобы привлечь новых покупателей и не помешать продажам более дорогих моделей. По мнению Forbes, наличие только одного объектива может стать значительной проблемой, ведь все популярные модели Android в этом ценовом сегменте имеют минимум два объектива.

Некоторые производители добавляют телеобъектив наряду с основным объективом. Другие выбирают широкоугольный объектив или же добавляют макрообъектив, который мало кому нужен. Но все эти предложения визуально имеют значительное преимущество.

Два объектива для основной камеры уже стали нормой на рынке. По сравнению с такими смартфонами, iPhone SE 4 рискует выглядеть старше и дешевле. Возможно, это не будет иметь значения для поклонников Apple, но может повлиять на выбор обычного пользователя, который ищет новый аппарат по умеренной цене.

Ранее сообщалось, что iPhone получат спутниковую связь Starlink от SpaceX вместе с последним обновлением программного обеспечения. Apple сотрудничает со SpaceX и мобильным оператором T-Mobile US, который уже начал тестирование новой функции.

Писали также, что боковая кнопка iPhone имеет 4 функции, которые мало кому известны. Чтобы быстро ими воспользоваться, надо знать комбинации из щелчков и настроек.