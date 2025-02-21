15 несподіваних речей, на які здатен смартфон: про що важливо знати користувачам

Корисні та неочевидні функції, які дарує ОС Android, — передача пароля від Wi-Fi за допомогою QR-коду, набір тексту однією рукою, можливість використовувати тільки один застосунок і багато іншого.

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Деякі неочевидні функції можуть буквально перетворити смартфони Android. Деякі працюють тільки на телефонах Samsung, а інші — тільки на пристроях Google, але більшість із них працюють на всіх Android-гаджетах. Про це пише The New York Times.

1. Персоналізація

На пристроях Samsung треба натиснути й утримувати в будь-якому місці екрана, а потім натиснути "Шпалери та Стиль" — "Колірна палітра". На пристроях Pixel не потрібно відкривати колірну палітру; групи кольорів знаходяться під попереднім переглядом на головному екрані. Параметри кольору змінюють відтінок тексту і кнопок на вашому пристрої.

Також можна переглянути величезну колекцію платних і безкоштовних тем, деякі з яких включають призначені для користувача значки додатків, у меню Google Play або Samsung Themes. Просто важливо переконатися, що конфіденційність збережено.

У Pixel-пристроїв є функція Emoji Workshop; вона дає змогу прикрасити телефон тематичними фонами з емодзі.

2. виправлення помилок

Можна легко прокручувати текст за допомогою пробілу: просто провести пальцем ліворуч або праворуч по клавіші, щоб перемістити курсор текстом і швидко виправити будь-яку помилку.

3. набір тексту однією рукою

Одна надзвичайно обґрунтована скарга на сучасні телефони полягає в тому, що вони занадто широкі та високі, щоб використовувати їх однією рукою. Один зі способів полегшити це — використовувати клавіатуру однією рукою: зменшену клавіатуру, яку можна розташувати на екрані, щоб друкувати комфортніше.

На пристроях Pixel треба натиснути на меню "чотири квадрати" в лівому верхньому кутку клавіатури і вибрати "Однією рукою".

На телефонах Samsung натиснути на три крапки в правому верхньому кутку клавіатури, щоб активувати цю функцію.

4. використовувати свій телефон для заряджання іншого телефону

Бездротова зарядка дає змогу легко заряджати телефон без необхідності з'єднуватися зі шнурами, але вона також може передавати живлення між пристроями.

На телефонах Samsung відкрийте "Налаштування", а потім натисніть "Дротове спільне використання живлення".

Власники Pixel (за винятком Pixel Fold або A-series Pixel) слід перейти в "Налаштування" — "Акумулятор" — "Загальний акумулятор".

Щоб зарядити пристрій, треба покласти його лицьовим боком донизу і помістити будь-який інший телефон, що має можливості бездротового заряджання, лицьовим боком догори поверх розрядженого телефону. Він має почати заряджатися, використовуючи батарею другого смартфона. Можна додати кнопку для цієї функції в меню швидких налаштувань.

Передача пароля від Wi-Fi за допомогою QR-коду Фото: unsplash.com

5. Швидкий доступ до ярликів "Налаштування"

Меню "Швидкі налаштування" дає змогу змінити критично важливі налаштування, як-от увімкнення і вимкнення ліхтарика або вимкнення звуку. Щоб дістатися туди, зазвичай потрібно два свайпи, але є кращий спосіб: використовуйте два пальці, щоб свайпнути вниз від верхньої частини екрана, замість того, щоб робити два окремих свайпи.

На пристроях Samsung натисніть на значок олівця в правому верхньому куті, а потім натисніть кнопку "Змінити" в розділі "Вгору" або "Повний". Є десятки варіантів, тож є великий вибір.

На пристроях Pixel є значок олівця в правому нижньому кутку. Ярлики для таких функцій, як екран, сканування QR-коду, живі субтитри або перемикач для використання телефону як точки доступу Wi-Fi, завжди відображаються в тіні повідомлень. У "пікселів" також є деякі унікальні інструменти, як-от ярлики для посилення і запису звуку.

6. Ділитися паролями Wi-Fi за допомогою QR-коду

На телефонах Samsung треба відкрити "Налаштування" — "Підключення" — Wi-Fi, а потім натиснути на маленький значок QR-коду в правому верхньому кутку. На пристроях Pixel перейдіть у "Налаштування" і потім "Мережа та Інтернет" — "Інтернет"; натиснути на мережу Wi-Fi, якою хочете поділитися, а потім натиснути кнопку "Поділитися".

Той, хто сканує QR-код, навіть той, хто має iPhone, одразу ж приєднується до мережі Wi-Fi.

7. Швидко активувати режим розділеного екрана і робити скріншоти з каруселі додатків

На пристрої Samsung натиснути кнопку з трьома лініями, щоб побачити список усіх відкритих додатків, що прокручується. Зазвичай використовується це тільки для швидкого переміщення між додатками, але це може зробити набагато більше. Натиснути на піктограму програми у верхній частині кожного попереднього перегляду, і можна відкрити два додатки в розділі "Спліт-екран" або переглянути додаток у спливаючому режимі.

Пристрої Pixel також можуть увійти в розділений екран із каруселі застосунків, до якої є доступ, провівши пальцем вгору від нижньої частини екрана. На цих пристроях також можна зробити скріншот або скопіювати текст із додатка безпосередньо з каруселі додатків.

8. Переміщатися між вкладками Chrome

У більшості людей занадто багато відкритих вкладок, навіть на своїх телефонах. Щоб швидко перейти з однієї з вкладок на іншу, просто проведіть пальцем вліво або вправо в адресному рядку. Проведіть пальцем вниз від адресного рядка в Chrome, щоб побачити, які вкладки ви відкрили; потім можна натиснути на будь-яку вкладку, щоб відкрити її, натиснути й утримувати, щоб змінити її місце, або провести пальцем ліворуч або праворуч на будь-якій вкладці, щоб закрити її.

Один смартфон може підзарядити інший Фото: Pixabay

9. Натискати й утримувати значок програми, щоб побачити корисні ярлики

Багато додатків для Android пропонують ярлики до своїх основних функцій, тож ви можете відразу перейти до того, що потрібно. Наприклад, при тривалому натисканні на Google Maps відобразяться ваші улюблені місця, до яких можна одразу ж почати навігацію. За допомогою "Повідомлень" можна почати нову розмову або відправити текст в одному з останніх чатів.

10. Ділитися файлами з версією Apple AirDrop для Android

Функція швидкого обміну Android дає змогу обмінюватися файлами між пристроями Android, Chromebook і деякими ПК з Windows. Ця функція використовує Bluetooth або Wi-Fi від пристрою до пристрою для обміну контентом навіть в автономному режимі. Щоб налаштувати її, треба перейти в "Налаштування", знайти "Швидкий загальний доступ", зробити свій пристрій видимим для прилеглих пристроїв і вибрати "Поділитися з контактами або всіма поблизу" (лише на 10 хвилин).

11. використовувати Google Lens

Значок Google Lens з'являється в нижній частині будь-якого зображення в Google Фото; натисніть на нього, щоб виконати візуальний пошук об'єкта, і з'явиться додаткова інформація, включно з детальною інформацією про продукти, тварин або рослини. Також можна скопіювати текст із зображення або перекласти текст. Тривале натискання кнопки "Додому", щоб отримати доступ до функції Google Circle to Search, яка робить багато з тих самих речей.

У додатку Samsung Gallery є аналогічна функція під назвою Bixby Vision, до якої можна отримати доступ, натиснувши на очне яблуко в правому верхньому кутку екрана.

12. убезпечити телефон, заблокувавши його в одному додатку

Коли треба буде позичити телефон другові або дозволити своїй дитині пограти, використовуйте функцію під назвою "Закріпити застосунок", щоб переконатися, що люди можуть використовувати лише цей один застосунок. Для цього потрібно перейти в "Налаштування" — меню "Безпека та конфіденційність", прокрутити донизу і натиснути "Закріпити додаток". З'явиться підказка, яка підтверджує, що функцію ввімкнено, і пояснює, що вона робить. На пристроях Samsung відкрийте "Безпека і конфіденційність" у розділі "Налаштування", натиснути "Ще налаштування безпеки", а потім увімкнути додаток, натиснувши "Пін".

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13. Зберігати додатки в таємниці

Private Space дає змогу зберігати застосунки прихованими в заблокованому розділі трею застосунків і вимагає біометричних даних або PIN-коду для доступу до них.

На телефоні Pixel перейдіть у "Налаштування", а потім натисніть "Безпека та конфіденційність" — "Приватний простір". Після завершення налаштування буде новий розділ. Додатки, які встановлюються тут, повністю відокремлені від іншої частини телефону, тому можна запустити дві різні версії програми одночасно.

На телефонах Samsung перейти в розділ "Безпека та конфіденційність" у розділі "Налаштування", а потім перейти в розділ "Більше налаштувань безпеки" — "Безпечна папка".

14. Робити фотографії швидше

Двічі натисніть кнопку живлення телефону, щоб запустити додаток камери, навіть не розблокувавши телефон. Натискання кнопки зменшення гучності робить знімок, що значно полегшує горизонтальну зйомку однією рукою. Ви також можете натиснути й утримувати кнопку зменшення гучності, щоб почати запис відео.

15. Легко записувати екран

Якщо потрібно записати екран, не потрібно завантажувати окремий додаток, щоб зробити це. Опустити тінь сповіщень, торкніться олівця, знайдіть екран запису та додайте його до ярликів тіні сповіщень. Якщо треба записати свій екран, натиснути на цю кнопку, а потім вказати, чи потрібно записувати весь екран, чи тільки одну програму, і чи має запис вмикати звук.

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