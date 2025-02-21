15 неожиданных вещей, на которые способен смартфон: о чем важно знать пользователям

Полезные и неочевидные функции, которые дарит ОС Android, — передача пароля от Wi-Fi при помощи QR-кода, набор текста одной рукой, возможность использовать только одно приложение и многое другое.

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Некоторые неочевидные функции могут буквально преобразить смартфоны Android. Некоторые работают только на телефонах Samsung, а другие — только на устройствах Google, но большинство из них работают на всех Android-гаджетах. Об этом пишет The New York Times.

1. Персонализация

На устройствах Samsung надо нажать и удерживать в любом месте экрана, а затем нажать "Обои и Стиль" — "Цветовая палитра". На устройствах Pixel не нужно открывать цветовую палитру; группы цветов находятся под предварительным просмотром на главном экране. Параметры цвета меняют оттенок текста и кнопок на вашем устройстве.

Также можно просмотреть огромную коллекцию платных и бесплатных тем, некоторые из которых включают пользовательские значки приложений, в меню Google Play или Samsung Themes. Просто важно убедиться, что конфиденциальность сохранена.

У Pixel-устройств есть функция Emoji Workshop; она позволяет украсить телефон тематическими фонами с эмодзи.

2. Исправление опечаток

Можно легко прокручивать текст с помощью пробела: просто провести пальцем влево или вправо по клавише, чтобы переместить курсор по тексту и быстро исправить любую ошибку.

3. Набор текста одной рукой

Одна чрезвычайно обоснованная жалоба на современные телефоны заключается в том, что они слишком широкие и высокие, чтобы использовать их одной рукой. Один из способов облегчить это — использовать клавиатуру одной рукой: уменьшенную клавиатуру, которую можно расположить на экране, чтобы печатать более комфортно.

На устройствах Pixel надо нажать на меню "четыре квадрата" в левом верхнем углу клавиатуры и выбрать "Одной рукой".

На телефонах Samsung нажать на три точки в правом верхнем углу клавиатуры, чтобы активировать эту функцию.

4. Использовать свой телефон для зарядки другого телефона

Беспроводная зарядка позволяет легко заряжать телефон без необходимости соединяться со шнурами, но она также может передавать питание между устройствами.

На телефонах Samsung откройте "Настройки", а затем нажмите "Проводное совместное использование питания".

Владельцы Pixel (за исключением Pixel Fold или A-series Pixel) следует перейти в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Общий аккумулятор".

Чтобы зарядить устройство, надо положить его лицевой стороной вниз и поместить любой другой телефон, который имеет возможности беспроводной зарядки, лицевой стороной вверх поверх разряженного телефона. Он должен начать заряжаться, используя батарею второго смартфона. Можно добавить кнопку для этой функции в меню быстрых настроек.

Передача пароля от Wi-Fi при помощи QR-кода Фото: unsplash.com

5. Быстрый доступ к ярлыкам "Настройки"

Меню "Быстрые настройки" позволяет изменить критически важные настройки, такие как включение и выключение фонарика или отключение звука. Чтобы добраться туда, обычно требуется два свайпа, но есть лучший способ: используйте два пальца, чтобы свайпнуть вниз от верхней части экрана, вместо того, чтобы делать два отдельных свайпа.

На устройствах Samsung нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу, а затем нажмите кнопку "Изменить" в разделе "Вверх" или "Полный". Есть десятки вариантов, так что есть большой выбор.

На устройствах Pixel есть значок карандаша в правом нижнем углу. Ярлыки для таких функций, как экран, сканирование QR-кода, живые субтитры или переключатель для использования телефона в качестве точки доступа Wi-Fi, всегда отображаются в тени уведомлений. У "пикселей" также есть некоторые уникальные инструменты, такие как ярлыки для усиления и записи звука.

6. Делиться паролями Wi-Fi с помощью QR-кода

На телефонах Samsung надо открыть "Настройки" — "Подключения" — Wi-Fi, а затем нажать на маленький значок QR-кода в правом верхнем углу. На устройствах Pixel перейдите в "Настройки" и затем "Сеть и Интернет" — "Интернет"; нажать на сеть Wi-Fi, которой хотите поделиться, а затем нажать кнопку "Поделиться".

Любой, кто сканирует QR-код, даже тот, у кого есть iPhone, сразу же присоединяется к сети Wi-Fi.

7. Быстро активировать режим разделенного экрана и делать скриншоты из карусели приложений

На устройстве Samsung нажать кнопку с тремя линиями, чтобы увидеть прокручиваемый список всех открытых приложений. Обычно используется это только для быстрого перемещения между приложениями, но это может сделать гораздо больше. Нажать на значок приложения в верхней части каждого предварительного просмотра, и можно открыть два приложения в разделе "Сплит-экран" или просмотреть приложение во всплывающем режиме.

Устройства Pixel также могут войти в разделенный экран из карусели приложений, к которой есть доступ, проведя пальцем вверх от нижней части экрана. На этих устройствах также можно сделать скриншот или скопировать текст из приложения непосредственно из карусели приложений.

8. Перемещаться между вкладками Chrome

У большинства людей слишком много открытых вкладок, даже на своих телефонах. Чтобы быстро перейти с одной из вкладок на другую, просто проведите пальцем влево или вправо в адресной строке. Проведите пальцем вниз от адресной строки в Chrome, чтобы увидеть, какие вкладки вы открыли; затем можно нажать на любую вкладку, чтобы открыть ее, нажать и удерживать, чтобы изменить ее место, или провести пальцем влево или вправо на любой вкладке, чтобы закрыть ее.

Один смартфон может подзарядить другой Фото: Pixabay

9. Нажимать и удерживать значок приложения, чтобы увидеть полезные ярлыки

Многие приложения для Android предлагают ярлыки к своим основным функциям, так что вы можете сразу перейти к тому, что нужно. Например, при длительном нажатии на Google Maps отобразится ваши любимые места, к которым можно сразу же начать навигацию. С помощью "Сообщений" можно начать новый разговор или отправить текст в одном из последних чатов.

10. Делиться файлами с версией Apple AirDrop для Android

Функция быстрого обмена Android позволяет обмениваться файлами между устройствами Android, Chromebook и некоторыми ПК с Windows. Эта функция использует Bluetooth или Wi-Fi от устройства к устройству для обмена контентом даже в автономном режиме. Чтобы настроить его, надо перейти в "Настройки", найти "Быстрый общий доступ", сделать свое устройство видимым для близлежащих устройств и выбрать "Поделиться с контактами или всеми поблизости" (всего на 10 минут).

11. Использовать Google Lens

Значок Google Lens появляется в нижней части любого изображения в Google Фото; нажмите на него, чтобы выполнить визуальный поиск объекта, и появится дополнительная информация, включая подробную информацию о продуктах, животных или растениях. Также модно скопировать текст с изображения или перевести текст. Длительное нажатие кнопки "Домой", чтобы получить доступ к функции Google Circle to Search, которая делает многие из тех же вещей.

В приложении Samsung Gallery есть аналогичная функция под названием Bixby Vision, к которой можно получить доступ, нажав на глазное яблоко в правом верхнем углу экрана.

12. Обезопасить телефон, заблокировав его в одном приложении

Когда надо будет одолжить телефон другу или позволить своему ребенку поиграть, используйте функцию под названием "Закрепить приложение", чтобы убедиться, что люди могут использовать только это одно приложение. Для этого нужно перейти в "Настройки" — меню "Безопасность и конфиденциальность", прокрутить вниз и нажать "Закрепить приложение". Появится подсказка, подтверждающая, что функция включена, и объясняющая, что она делает. На устройствах Samsung откройте "Безопасность и конфиденциальность" в разделе "Настройки", нажать "Еще настройки безопасности", а затем включить приложение, нажав "Пин".

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13. Хранить приложения в тайне

Private Space позволяет хранить приложения скрытыми в заблокированном разделе трея приложений и требует биометрических данных или PIN-кода для доступа к ним.

На телефоне Pixel перейдите в "Настройки", а затем нажмите "Безопасность и конфиденциальность" — "Частное пространство". После завершения настройки будет новый раздел. Приложения, которые устанавливаются здесь, полностью отделены от остальной части телефона, поэтому можно запустить две разные версии приложения одновременно.

На телефонах Samsung перейти в раздел "Безопасность и конфиденциальность" в разделе "Настройки", а затем перейти в раздел "Более настройки безопасности" — "Безопасная папка".

14. Делать фотографии быстрее

Дважды нажмите кнопку питания телефона, чтобы запустить приложение камеры, даже не разблокировав телефон. Нажатие кнопки уменьшения громкости делает снимок, что значительно облегчает горизонтальную съемку одной рукой. Вы также можете нажать и удерживать кнопку уменьшения громкости, чтобы начать запись видео.

15. Легко записывать экран

Если нужно записать экран, не нужно загружать отдельное приложение, чтобы сделать это. Опустить тень уведомлений, коснитесь карандаша, найти экран записи и добавить его в ярлыки тени уведомлений. Если надо записать свой экран, нажать на эту кнопку, а затем указать, следует ли записывать весь экран или только одно приложение, и должна ли запись включать звук.

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