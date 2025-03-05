"Змішує економіку з політикою": у Thales розкрили ризики застосування Starlink

На думку Патріса Кейна, урядовий зв'язок не повинен покладатися на приватні мережі супутників, адже ні до чого доброго це не призведе.

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Генеральний директор французької компанії Thales, одного з найбільших у Європі виробників супутників, Патріс Кейн розкритикував проєкт Starlink і попередив уряди про ризики на брифінгу 4 березня. Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

За його словами, країни ризикують, якщо занадто покладаються на приватні угруповання супутників і використовують їх для урядового зв'язку. Бізнес-модель Starlink передбачає часте оновлення супутників і сумнівну рентабельність. Нещодавно писали, які існують альтернативи Starlink.

"Гравець, який — як ми час від часу бачили — змішує економічну доцільність і політичну мотивацію, — це не той гравець, який заспокоїть певних клієнтів", — висловився Патріс Кейн.

Кейн заявив, що більшість європейських країн віддали перевагу системам, заснованим на технологіях, що перебувають під безпосереднім контролем їхніх урядів, таких як майбутнє угруповання супутників Iris2. Деякі держави довіряють приватним компаніям, які інвестують або керують обладнанням для супутникового зв'язку, але в Європі це рідкість. Він нагадав, що система супутникової навігації Galileo починалася як спільний проєкт держави і приватних інвесторів, але такий підхід не спрацював.

"Коли ви керуєте урядовими комунікаціями, ви не обов'язково хочете залежати від сторонньої особи, ким би вона не була. Ось чому переважна більшість урядової інфраструктури в Європі перебуває у власності або була придбана", — додав глава Thales.

"Інші країни роблять інший вибір. У них є приватні гравці, які інвестують і керують послугами. Це велика рідкість у Європі. (Система позиціонування) Galileo починалася так, і це не спрацювало".

Голова Thales Патріс Кейн Фото: Скриншот

Раніше Thales повідомляла про триваючі збитки у своєму супутниковому бізнесі, незважаючи на зростання загального прибутку в 2024 році. Патріс Кейн запевняє, що Starlink не конкурує безпосередньо з Thales або її головним європейським конкурентом Airbus, але побічно вплинув на ринки, порушивши роботу комерційних операторів супутникового зв'язку.

Starlink, що має мільйони клієнтів по всьому світу, позиціонується як безпечний засіб доступу до Інтернету, стійкий до космічних атак завдяки 7000 супутників, що замінюють один одного. Компанія SpaceX повідомляє про високий попит, який спонукав її розширити високоавтоматизований виробничий майданчик з виробництва терміналів Starlink у Техасі. Наразі тільки він щодня випускає 15 000 терміналів.

Компанія SpaceX захопила ключові ринки для Starlink, використовуючи свої багаторазові ракети Falcon 9 для набагато швидшого розгортання супутників, ніж конкуренти, такі як європейський OneWeb. З перших місяців повномасштабного вторгнення Росії українські війська використовують її супутниковий інтернет для зв'язку на полі бою. Starlink витримала спроби злому з боку росіян, які паралізували роботу конкуруючої компанії Viasat.

У лютому з'явилася інформація, що США розглядали можливість позбавити Україну доступу до Starlink, щоб чинити тиск і прискорити підписання угоди про продаж рідкісних копалин. Засновник SpaceX Ілон Макс спростовував ці повідомлення.

Напередодні компанія Eutelsat заявила про переговори з урядами країн Європи про надання Україні супутникового зв'язку, який може замінити Starlink. У неї є мережа супутників під назвою OneWeb.

Тим часом у ЄС пропонують Україні використовувати Govsatcom — мережу, що об'єднує європейські супутники, які вже існують, і нове угруповання IRIS². Вона може стати ще однією альтернативою Starlink.