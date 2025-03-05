"Cмешывает экономику с политикой": в Thales раскрыли риски применения Starlink

По мнению Патриса Кейна, правительственная связь не должна полагаться на частные сети спутников, ведь ни к чему хорошему это не приведет.

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Генеральный директор французской компании Thales, одного из крупнейших в Европе производителей спутников, Патрис Кейн раскритиковал проект Starlink и предупредил правительства о рисках на брифинге 4 марта. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

По его словам, страны рискуют, если слишком полагаются на частные группировки спутников и используют их для правительственной связи. Бизнес-модель Starlink предполагает частое обновление спутников и сомнительную рентабельность. Недавно писали, какие существуют альтернативы Starlink.

"Игрок, который — как мы время от времени видели — смешивает экономическую целесообразность и политическую мотивацию, — это не тот игрок, который успокоит определенных клиентов", — высказался Патрис Кейн.

Кейн заявил, что большинство европейских стран предпочли системы, основанные на технологиях, находящихся под непосредственным контролем их правительств, таких как будущая группировка спутников Iris2. Некоторые государства доверяют частным компаниям, которые инвестируют или управляют оборудованием для спутниковой связи, но в Европе это редкость. Он напомнил, что система спутниковой навигации Galileo начиналась как совместный проект государства и частных инвесторов, но такой подход не сработал.

"Когда вы управляете правительственными коммуникациями, вы не обязательно хотите зависеть от стороннего лица, кем бы оно ни было. Вот почему подавляющее большинство правительственной инфраструктуры в Европе находится в собственности или было приобретено", — добавил глава Thales.

"Другие страны делают другой выбор. У них есть частные игроки, которые инвестируют и управляют услугами. Это большая редкость в Европе. (Система позиционирования) Galileo начиналась так, и это не сработало".

Голова Thales Патрис Кейн Фото: Скриншот

Ранее Thales сообщала о продолжающихся убытках в своем спутниковом бизнесе, несмотря на рост общей прибыли в 2024 году. Патрис Кейн уверяет, что Starlink не конкурирует напрямую с Thales или ее главным европейским конкурентом Airbus, но косвенно повлиял на рынки, нарушив работу коммерческих операторов спутниковой связи.

Starlink, имеющий миллионы клиентов по всему миру, позиционируется как безопасное средство доступа в Интернет, устойчивое к космическим атакам благодаря 7000 спутников, заменяющих друг друга. Компания SpaceX сообщает о высоком спросе, который сподвиг ее расширить высокоавтоматизированную производственную площадку по производству терминалов Starlink в Техасе. Сейчас только она ежедневно выпускает 15 000 терминалов.

Компания SpaceX захватила ключевые рынки для Starlink, используя свои многоразовые ракеты Falcon 9 для гораздо более быстрого развертывания спутников, чем конкуренты, такие как европейский OneWeb. С первых месяцев полномасштабного вторжения России украинские войска используют ее спутниковый интернет для связи на поле боя. Starlink выдержала попытки взлома со стороны россиян, которые парализовали работу конкурирующей компании Viasat.

В феврале появилась информация, что США рассматривали возможность лишить Украину доступа к Starlink, чтобы оказать давление и ускорить подписание сделки о продаже редких ископаемых. Основатель SpaceX Илон Макс опровергал эти сообщения.

Накануне компания Eutelsat заявила о переговорах с правительствами стран Европы о предоставлении Украине спутниковой связи, которая может заменить Starlink. У нее есть сеть спутников под названием OneWeb.

Тем временем в ЕС предлагают Украине использовать Govsatcom — сеть, объединяющая уже существующие европейские спутники и новую группировку IRIS². Она может стать еще одной альтернативой Starlink.