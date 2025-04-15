Чому смартфони не працюють на сонячних батареях: 3 вагомі причини

Китайська компанія Infinix продемонструвала смартфон із вбудованими сонячними батареями. Вони покривають забезпечують до 2 Вт потужності в ідеальних умовах. Це звучить як хороша ідея. Але жоден виробник так і не випустив Android-смартфон із сонячною зарядкою. Чому?

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На це питання відповіли експерти видання androidpolice.com.

Концепція використання сонячної енергії вельми приваблива. Сонячне світло удосталь присутнє в багатьох частинах світу і забезпечує практично безкоштовну енергію, якщо є обладнання для його збору. Недоліком є те, що навіть найкращі сонячні батареї вловлюють лише близько чверті енергії, що досягає Землі. На практиці це близько 240 Вт на квадратний метр. Таким чином, сучасна сонячна панель розміром із Samsung Galaxy S25 Ultra вироблятиме максимум 3 Вт.

Сонячні батареї малопотужні

Навіть із високоефективними комірками концепція телефону Infinix на сонячних батареях виробляє не більше 2 Вт. Для контексту, акумулятор смартфона ємністю 5000 мАг повністю заряджається від джерела живлення потужністю 2 Вт більш ніж за 9 год, за умови ідеальної ефективності. Навіть дешевші телефони Samsung Galaxy підтримують дротову зарядку потужністю 25 Вт. Вбудована сонячна батарея не може слугувати заміною дротового або навіть бездротового заряджання. Хоча вона може повільно заряджати телефон у режимі очікування, перовскітні комірки, які використовувала Infinix, можуть бути не найкращим вибором. Незважаючи на високу ефективність, вони набагато швидше деградують під час використання порівняно з комірками на основі кремнію.

Смартфон Infinix Фото: Bridenstine

Інша проблема полягає в тому, що для досягнення пікової вихідної потужності сонячній батареї потрібне пряме сонячне світло. Вона не виробляє ніякої значущої потужності в тіні і може не працювати при внутрішньому освітленні. Існують сонячні батареї, оптимізовані для використання в приміщенні, але вони дорогі і виробляють потужність у діапазоні мікроват. Навіть кут, під яким світло падає на комірку, має суттєве значення. Іншими словами, вбудована сонячна панель рідко заряджатиме телефон на повну потужність.

Проблеми місця і тепла

Розміщення сонячної панелі на задній панелі телефону пов'язане з довгим списком компромісів. Для початку, виробник повинен звільнити місце для осередків, зробивши телефон товщим або використовуючи меншу батарею. Крім того, бездротова зарядка була б виключена, якби сонячна панель заважала. Потім виникає питання довговічності. Сонячні батареї крихкі, і покриття їх захисним чохлом зводить нанівець сенс їх використання.

Навіть якби виробник зміг вирішити ці проблеми, телефон перебував би багато часу під яскравим сонячним світлом. Тепло — ворог здорової батареї, і хоча нові технології можуть виявитися більш стійкими в цьому відношенні, існуючі літій-іонні хімічні речовини погано справляються з екстремальними температурами. Вплив на телефон палючих сонячних променів майже гарантовано скоротить термін його служби.

Смартфон Samsung E1107 Фото: androidpolice.com

Сонячні смартфони не популярні

Незважаючи на перешкоди, деякі компанії випускали раніше телефони на сонячних батареях. Nokia вперше представила цю концепцію в 1997 році, випустивши Nokia 1610/1611 з опціональним знімним акумулятором із сонячною батареєю. У 2009 році Samsung випустила моделі E1107 і S7550, а LG — GD510 Pop. У всіх були вбудовані фотоелементи на задній панелі.

Створення телефону, що заряджається від сонця, можливе. Однак, оскільки жодна компанія не випустила нові моделі, це говорить про те, що інтерес користувачів був низьким. Покупці, мабуть, були розчаровані тим, як мало енергії виробляли сонячні батареї. Моделі Samsung могли забезпечити всього близько 10 хвилин розмови після години зарядки на сонці. Функція сонячної батареї була призначена для забезпечення додаткової потужності в крайньому випадку і не вплинула на повсякденне використання.

Висновки

Використання сонячної енергії реальне і має безліч практичних застосувань. Однак інтеграція сонячних батарей у смартфони чи більшість інших гаджетів не має сенсу з технологіями, які є сьогодні. Компромісів багато, а переваги сумнівні. Така концепція, як ноутбук Lenovo на сонячних батареях, має більше шансів на успіх завдяки більшій площі поверхні і, отже, більшій вихідній потужності, але я залишаюся скептиком.

Доброю новиною є те, що більш довговічні акумулятори для телефонів уже існують. Інноваційні технології забезпечують більшу щільність енергії, і деякі комерційно доступні смартфони використовують їх. Наприклад, кремній-вуглецева батарея моделі OnePlus 13 дає змогу помістити 6000 мАгод заряду в телефон завтовшки менше 9 мм. Навіть якщо бюджет обмежений, є доступні зовнішні акумулятори, які вирішують проблеми з зарядкою в крайньому випадку.

Раніше ми писали, що чому швидка зарядка важливіша, ніж більш ємна батарея смартфона. Експерти вважають, що сучасні телефони не потребують супер ємних акумуляторів.