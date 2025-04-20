ШІ генерує зображення гламурних ляльок у стилі Барбі: експерти попередили про загрозу

Захоплення AI Barbie Box захоплює Інтернет, однак це може наразити користувачів віртуального помічника на небезпеку використання їхніх зображень як діпфейків.

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Про це попереджають на сторінках британського видання Mirror.

Останнім часом соціальні мережі були завалені створеними штучним інтелектом зображеннями, де люди ставали своїми власними "колекційними фігурками" в стилі "ляльки Барбі", з якимись притаманними їм обов'язковими атрибутами, розміщеними в коробці зі стильним дизайном.

Це захоплення стало продовженням реальної тенденції, коли кіноглядачі позували в коробках із ляльками Барбі в натуральну величину, що з'явилася біля виходу однойменного фільму 2023 року.

"Фотобудка" Барбі на показі фільму в Сан-Франциско у 2023 році Фото: SFGATE

Згідно з дослідженням компанії AI prompt management company AIPRM, як пише видання, завантаження даних у ChatGPT може дозволити зображенню жити в мережі так, як його автор не хоче. Це пов'язано з тим, що політика конфіденційності додатка збирає і зберігає завантажені зображення для точного налаштування своїх результатів.

"Зображення, розміщені на платформах ШІ, можуть бути вкрадені, злиті або використані для створення діпфейків, шахрайства з крадіжкою особистих даних або імітації у фейковому контенті", — заявив засновник AIPRM Крістоф С. Семпер.

За його словами, один зі способів захистити себе від копіювання зображень — змінити налаштування конфіденційності ChatGPT, відмовившись від збору навчальних даних.

Що таке діпфейк

Діпфейк (англ. deepfake, від deep "глибинна" + fake "підробка") — це відео або фотоімітація голосу, або обличчя людини, виготовлена за допомогою ШІ. Уперше вона з'явилася 2017 року, коли користувач Reddit опублікував розпусне відео з технологією підміни облич. Хоча діпфейки можна використовувати для будь-якого виду маніпуляції зображеннями, найпоширенішим їхнім застосуванням є порнографія. Вона становить 98% від загальної кількості подібного контенту.

Нагадаємо, 23-річний казахстанець Кенжебек Ісмаїлов отримав штраф за порушення ПДР, але нейромережа порадила оскаржити його через суд. ChatGPT не тільки написав за користувача заяву, а й давав йому підказки під час самого засідання.

Також Фокус писав, чим можуть обернутися слова "дякую" та "будь ласка" під час спілкування зі штучним інтелектом.