Російські КАБи стали точніше бити по Україні: експерт пояснив, що робити

Росіяни, ймовірно, покращили навігацію своїх коригованих авіабомб (КАБ), які використовуються для ударів по території України, оснастивши їх новими антенами.

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Про це згадав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі, коментуючи удар ЗС РФ по Запоріжжю.

За словами Сергія Флеша, солдати з багатьох напрямків пишуть йому, що російські КАБи вже тиждень точніше влучають у цілі. Командний склад фронтів поки не підтвердив цю інформацію.

Експерт підкреслив, що ця тема суб'єктивна, бо невідомо, куди саме летів КАБ. Однак російські пабліки ще давно писали про плани щодо поліпшення навігації КАБів.

Як зазначає фахівець, ця інформація підтверджується новими CRPA антенами з 12 елементів замість 8, знайденими в російських КАБах. На його думку, зміни в навігації торкнулися не тільки кількості приймальних елементів.

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"Щоб усе це вивчити і швидше розробити контрзаходи, фахівцям із ЗСУ та інших відомств потрібні зразки нових антен, але, на жаль, солдати продають їх як трофеї посередникам", — підсумував Сергій Флеш.

Нагадаємо, російська авіація 22 квітня завдала удару по Запоріжжю двома КАБами. Одна з авіабомб влучила по об'єкту інфраструктури, інша — по густонаселеному житловому району.

Раніше, 16 квітня, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час запису звернення потрапив під атаку чотирьох КАБів.