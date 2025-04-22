Российские КАБы стали точнее бить по Украине: эксперт пояснил, что делать
Россияне, вероятно, улучили навигацию своих корректируемых авиабомб (КАБ), используемых для ударов по территории Украины, оснастив их новыми антеннами.
Об этом упомянул украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале, комментируя удар ВС РФ по Запорожью.
По словам Сергея Флэша, солдаты со многих направлений пишут ему, что российские КАБы уже неделю точнее попадают в цели. Командный состав фронтов пока не подтвердил эту информацию.
Эксперт подчеркнул, что эта тема субъективна, потому что неизвестно, куда именно летел КАБ. Однако российские паблики еще давно писали о планах по улучшению навигации КАБов.
Как отмечает специалист, эта информация подтверждается новыми CRPA антеннами из 12 элементов вместо 8, найденными в российских КАБах. По его мнению, изменения в навигации коснулись не только количества приемных элементов.
"Чтобы все это изучить и быстрее разработать контрмеры, специалистам из ВСУ и других ведомств нужны образцы новых антенн, но, к сожалению, солдаты продают их как трофеи посредникам", — заключил Сергей Флэш.
Напомним, российская авиация 22 апреля нанесла удар по Запорожью двумя КАБами. Одна из авиабомб попала по объекту инфраструктуры, другая — по густонаселенному жилому району.
Ранее, 16 апреля, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время записи обращения попал под атаку четырех КАБов.