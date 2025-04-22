Российские КАБы стали точнее бить по Украине: эксперт пояснил, что делать

Россияне, вероятно, улучили навигацию своих корректируемых авиабомб (КАБ), используемых для ударов по территории Украины, оснастив их новыми антеннами.

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Об этом упомянул украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале, комментируя удар ВС РФ по Запорожью.

По словам Сергея Флэша, солдаты со многих направлений пишут ему, что российские КАБы уже неделю точнее попадают в цели. Командный состав фронтов пока не подтвердил эту информацию.

Эксперт подчеркнул, что эта тема субъективна, потому что неизвестно, куда именно летел КАБ. Однако российские паблики еще давно писали о планах по улучшению навигации КАБов.

Как отмечает специалист, эта информация подтверждается новыми CRPA антеннами из 12 элементов вместо 8, найденными в российских КАБах. По его мнению, изменения в навигации коснулись не только количества приемных элементов.

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"Чтобы все это изучить и быстрее разработать контрмеры, специалистам из ВСУ и других ведомств нужны образцы новых антенн, но, к сожалению, солдаты продают их как трофеи посредникам", — заключил Сергей Флэш.

Напомним, российская авиация 22 апреля нанесла удар по Запорожью двумя КАБами. Одна из авиабомб попала по объекту инфраструктуры, другая — по густонаселенному жилому району.

Ранее, 16 апреля, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время записи обращения попал под атаку четырех КАБов.