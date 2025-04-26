Збій онлайн-сервісів в Україні: "Дія", "Ощадбанк" і "Нова пошта" відновили роботу

Після масштабного збою 26 квітня низка українських сервісів оголосили про відновлення своєї роботи. Фокус з'ясував, що відомо на цей момент.

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Першою про відновлення роботи повідомила "Нова пошта". Це сталося через півтори години після оголошення про збій.

"Дякуємо за терпіння та підтримку. До зустрічі у відділеннях і біля поштоматів", — заявили в компанії.

"Нова пошта" відновила роботу

Пізніше про відновлення онлайн-сервісів повідомив голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов. Він зазначив, що проблему в зовнішньому дата-центрі врегульовано.

"Усі сервіси "Ощаду" працюють у штатному режимі. Дякую всім, хто долучився до вирішння проблеми", — написав Сергій Наумов

"Ощадбанк" відновив роботу

Незабаром "Дія" також повідомила, що сервіс державних послуг знову працює.

"Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Тепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку. Дякуємо за терпіння та довіру!" — йдеться в заяві.

"Дія" відновила роботу

Що відомо про збій онлайн-сервісів в Україні

Вранці 26 квітня в українському дата-центрі De Novo сталася аварія, внаслідок якої було знеструмлено повністю всю будівлю. Це спричинило збій у роботі онлайн-сервісів.

Технічні служби дата-центру проводили регламентні роботи з оновлення та заміни джерел безперебійного живлення. У процесі спрацювала одна із систем перемикання живлення і заблокувала доступ до акумуляторної батареї та генераторів.

"Уся аварія тривала з 8:03 до 8:17 ранку. Тобто 14 хвилин. Через 14 хвилин ми відновили електроживлення всіх систем, але проблема ключова полягала в тому, що знеструмлено велику кількість обладнання наших клієнтів", — розповів CEO дата-центру De Novo Максим Агєєв.

У De Novo також підкреслили, що цей збій у роботі онлайн-сервісів не має ознак хакерської атаки.