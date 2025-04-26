Сбой онлайн-сервисов в Украине: "Дія", "Ощадбанк" и "Нова пошта" возобновили работу

После масштабного сбоя 26 апреля ряд украинских сервисов объявили о возобновлении своей работы. Фокус выяснил, что известно на данный момент.

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Первой о возобновлении работы сообщила "Нова пошта". Это произошло спустя полтора часа после объявления о сбое.

"Спасибо за терпение и поддержку. До встречи в отделениях и возле почтоматов", — заявили в компании.

"Нова пошта" возобновила работу

Позже о восстановлении онлайн-сервисов сообщил председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов. Он отметил, что проблема во внешнем дата-центре урегулирована.

"Все сервисы "Ощада" работают в штатном режиме. Спасибо всем, кто присоединился к решению проблемы", — написал Сергей Наумов

"Ощадбанк" возобновил работу

Вскоре "Дія" также сообщила, что сервис государственных услуг снова работает.

"Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении. Спасибо за терпение и доверие!" — говорится в заявлении.

"Дія" возобновила работу

Что известно о сбое онлайн-сервисов в Украине

Утром 26 апреля в украинском дата-центре De Novo произошла авария, в результате которой было обесточено полностью все здание. Это повлекло за собой сбой в работе онлайн-сервисов.

Технические службы дата-центра проводили регламентные работы по обновлению и замене источников бесперебойного питания. В процессе сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к аккумуляторной батарее и генераторам.

"Вся авария продолжалась с 8:03 до 8:17 утра. То есть 14 минут. Через 14 минут мы возобновили электропитание всех систем, но проблема ключевая заключалась в том, что обесточено большое количество оборудования наших клиентов", — рассказал CEO дата-центра De Novo Максим Агеев.

В De Novo также подчеркнули, что этот сбой в работе онлайн-сервисов не имеет признаков хакерской атаки.