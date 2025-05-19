Дешевий і ефективний: як працює сонячний генератор на основі дзеркал (фото)

Дослідники з Австралії розробили економічно вигідний генератор концентрованої сонячної теплової енергії (CST), заснований на легких пластикових дзеркалах для фокусування сонячного світла.

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Про нову технологію йдеться у пресрелізі Університету Південної Австралії (UniSA).

Дзеркала від UniSA позиціонуються як доступна і легка альтернатива традиційним сонячним тепловим системам на основі скла. Вони генерують тепло, яке можна використовувати або безпосередньо, або для створення пари, що приводить у дію турбіну і виробляє електроенергію.

"На жаль, більшість технологій відновлюваної енергії, наприклад, фотоелектрика, не в змозі задовольнити високотемпературні вимоги цих секторів. Наша технологія CST на основі пластику заповнює цю прогалину і робить це зі значними перевагами в плані вартості та встановлення", — сказала керівник проєкту доктор Марта Льюска Джейн.

Візуалізація легких пластикових дзеркал Фото: Університет Південної Австралії

На відміну від традиційних сонячних теплових систем, яким потрібна потужна інфраструктура для підтримки тендітних скляних дзеркал, ця нова система оснащена міцними, запатентованими легкими пластиковими дзеркальними панелями Impacts, які можна легко упаковувати, транспортувати і збирати.

Основне завдання цих генераторів — вироблення сонячної теплової енергії за температур від 100°C до 400°C, що ідеально підходить для таких процесів, як виробництво харчових продуктів, сушіння зерна і бобових, стерилізація, сонячне опріснення, гірничодобувні роботи, очищення забруднених ґрунтових вод і очищення стічних вод.

Доктор Льюска Джейн зазначила, що новий проєкт може знизити вартість поновлюваного технологічного тепла для агробізнесу та промисловості на 40%, а також відкрити експортні можливості для австралійського виробництва, що є ознакою зеленого промислового майбутнього.

"Випробувавши цю технологію на практиці, ми закладаємо основу для чистішої та стійкішої енергетичної системи в усій Австралії та за її межами", — сказала вона.

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Очікується, що на першому етапі проєкту буде побудовано, встановлено та випробувано дві повномасштабні моделі, кожна з яких складатиметься з 16 термоформованих і покритих панелей, на "Винограднику майбутнього" Університету штату Колорадо.

На другому етапі буде реалізовано більш масштабний пілотний проєкт комерційного масштабу, який буде протестовано з ключовими партнерами в агробізнесі та промисловості. Кілька національних і міжнародних компаній уже висловили інтерес до технології.

Нагадаємо, вчені з Китаю розробили матеріал, який значно підвищує ефективність сонячних термоелектричних генераторів (СТЕГ).

Своєю чергою іспанські дослідники розробили напівпрозору сонячну панель, яку можна вбудувати у фасад будівлі.