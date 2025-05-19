Дешевый и эффективный: как работает солнечный генератор на основе зеркал (фото)

Исследователи из Австралии разработали экономически выгодный генератор концентрированной солнечной тепловой энергии (CST), основанный на легких пластиковых зеркалах для фокусировки солнечного света.

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Об новой технологии говорится в пресс-релизе Университета Южной Австралии (UniSA).

Зеркала от UniSA позиционируются как доступная и легкая альтернатива традиционным солнечным тепловым системам на основе стекла. Они генерируют тепло, которое можно использовать либо напрямую, либо для создания пара, приводящего в действие турбину и вырабатывающего электроэнергию.

"К сожалению, большинство технологий возобновляемой энергии, например, фотоэлектричество, не в состоянии удовлетворить высокотемпературные требования этих секторов. Наша технология CST на основе пластика заполняет этот пробел и делает это со значительными преимуществами в плане стоимости и установки", — сказала руководитель проекта доктор Марта Льюска Джейн.

Визуализация легких пластиковых зеркал Фото: Университет Южной Австралии

В отличие от традиционных солнечных тепловых систем, которым требуется мощная инфраструктура для поддержки хрупких стеклянных зеркал, эта новая система оснащена прочными, запатентованными легкими пластиковыми зеркальными панелями Impacts, которые можно легко упаковывать, транспортировать и собирать.

Основная задача этих генераторов — выработка солнечной тепловой энергии при температурах от 100°C до 400°C, что идеально подходит для таких процессов, как производство продуктов питания, сушка зерна и бобовых, стерилизация, солнечное опреснение, горнодобывающие работы, очистка загрязненных грунтовых вод и очистка сточных вод.

Доктор Льюска Джейн отметила, что новый проект может снизить стоимость возобновляемого технологического тепла для агробизнеса и промышленности на 40%, а также открыть экспортные возможности для австралийского производства, что является признаком зеленого промышленного будущего.

"Испытав эту технологию на практике, мы закладываем основу для более чистой и устойчивой энергетической системы по всей Австралии и за ее пределами", — сказала она.

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Ожидается, что на первом этапе проекта будут построены, установлены и испытаны две полномасштабные модели, каждая из которых будет состоять из 16 термоформованных и покрытых панелей, на "Винограднике будущего" Университета штата Колорадо.

На втором этапе, будет реализован более масштабный пилотный проект коммерческого масштаба, который будет протестирован с ключевыми партнерами в агробизнесе и промышленности. Несколько национальных и международных компаний уже выразили интерес к технологии.

Напомним, ученые из Китая разработали материал, который значительно повышает эффективность солнечных термоэлектрических генераторов (СТЭГ).

В свою очередь испанские исследователи разработали полупрозрачную солнечную панель, которую можно встроить в фасад здания.