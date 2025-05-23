Коли бюджет обмежений, а новий телефон потрібний: топ-5 демократичних смартфонів травня

Телефони середнього класу вже мало чим поступаються смартфонам-флагманам — і в сенсі дизайну, і в сенсі функціоналу. Тому, якщо ви не готові платити за новий телефон понад 400-500 доларів (16-20 тис. грн), то цілком можливо підібрати пристойний гаджет за набагато прийнятнішою ціною.

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Про це пише Gizchina.

Видання наводить власний рейтинг телефонів на бюджет у межах 400 доларів.

CMF Phone 2 Pro

Телефон CMF Phone 2 Pro Фото: Wired

Це бюджетний смартфон з 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм 120 Гц і швидким чипсетом Mediatek. Фотоможливості цього телефону — оптимальні для цього цінового класу: камера базова, але вона робить чудові знімки при денному світлі.

Poco X7

Вдалий вибір для тих, хто цінує швидкість.

Телефон Poco X7 Фото: Xiaomi

Приблизно за $300 ви отримуєте чип Snapdragon 7 Gen 3, 5G і 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. Батарея ємністю 5100 мАг легко витримує день роботи, є і швидка зарядка 67 Вт.

vivo T4 5G

Тут головна фішка — величезний літій-іонний акумулятор ємністю 7300 мАг. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт і зворотну дротову зарядку потужністю 7,5 Вт (тобто може заряджати невеликі пристрої, як-от годинник, навушники Earpods тощо).

Телефон vivo T4 5G Фото: Фото из открытых источников

Moto Edge 60 Neo

За ціною трохи більше за 300 доларів ви отримаєте 144-герцовий OLED-дисплей з елегантним корпусом і надійними камерами. Ідеально підходить для тих, кому потрібен чистий інтерфейс, довгий час автономної роботи і легкість у використанні.

Телефон Motorola Edge 60 Neo Фото: Фото из открытых источников

32-мегапіксельна фронтальна камера добре підійде для відеодзвінків і селфі, а 50-мегапіксельна основна задня камера блискуче впорається з повсякденною фотографією.

Samsung Galaxy F56

Телефон Samsung Galaxy F56 Фото: Samsung

Один із найкращих бюджетних телефонів бренду у 2025 році. Ціна теж близько $300, при цьому є 6,74-дюймовий екран Super AMOLED+, частота оновлення 120 Гц і One UI 7 на базі Android 15.

Також Фокус писав, що телефоном-фаворитом цього року, на думку експертів, може стати китайський OnePlus 13. Причому він посунув навіть таких флагманів галузі, як Samsung або Google.

Ще стало відомо, що модель Nothing Phone 3a Pro потрапила до списку найдемократичніших Android-смартфонів. Цей телефон був визнаний одним із найкращих у бюджетній лінійці до 500 доларів.