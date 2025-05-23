Когда бюджет ограничен, а новый телефон нужен: топ-5 демократичных смартфонов мая

Телефоны среднего класса уже мало в чем уступают смартфонам-флагманам – и в смысле дизайна, и в смысле функционала. Поэтому, если вы не готовы платить за новый телефон больше 400-500 долларов (16-20 тыс. грн), то вполне возможно подобрать приличный гаджет по гораздо более приемлемой цене.

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Об этом пишет Gizchina.

Издание приводит собственный рейтинг телефонов на бюджет в пределах 400 долларов.

CMF Phone 2 Pro

Телефон CMF Phone 2 Pro Фото: Wired

Это бюджетный смартфон с 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем 120 Гц и быстрым чипсетом Mediatek. Фотовозможности этого телефона – оптимальные для этого ценового класса: камера базовая, но она делает отличные снимки при дневном свете.

Poco X7

Удачный выбор для тех, кто ценит скорость.

Телефон Poco X7 Фото: Xiaomi

Примерно за $300 вы получаете чип Snapdragon 7 Gen 3, 5G и 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Батарея емкостью 5100 мАч легко выдерживает день работы, есть и быстрая зарядка 67 Вт.

vivo T4 5G

Тут главная фишка – огромный литий-ионный аккумулятор емкостью 7300 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 7,5 Вт (то есть может заряжать небольшие устройства, такие как часы, наушники Earpods и т. д.).

Телефон vivo T4 5G Фото: Фото из открытых источников

Moto Edge 60 Neo

По цене чуть больше 300 долларов вы получите 144-герцовый OLED-дисплей с элегантным корпусом и надежными камерами. Идеально подходит для тех, кому нужен чистый интерфейс, долгое время автономной работы и легкость в использовании.

Телефон Motorola Edge 60 Neo Фото: Фото из открытых источников

32-мегапиксельная фронтальная камера особенно хороша для видеозвонков и селфи, а 50-мегапиксельная основная задняя камера отлично справляется с повседневной фотографией.

Samsung Galaxy F56

Телефон Samsung Galaxy F56 Фото: Samsung

Один из лучших бюджетных телефонов бренда в 2025 году. Цена тоже около $300, при этом есть 6,74-дюймовый экран Super AMOLED+, частота обновления 120 Гц и One UI 7 на базе Android 15.

Также Фокус писал, что телефоном-фаворитом этого года, по мнению экспертов, может стать китайский OnePlus 13. Причём он подвинул даже таких флагманов отрасли, как Samsung или Google.

Еще стало известно, что модель Nothing Phone 3a Pro попала в список самых демократичных Android-смартфонов. Этот телефон был признан одним из лучших в бюджетной линейке до 500 долларов.