Сонячні панелі подешевшають на 20%: що з ними зробили вчені

Новий полімер може радикально змінити правила гри в енергетиці та збільшити ефективність органічних сонячних елементів майже на 20%. Легкі сонячні панелі зможуть конкурувати з дорогими кремнієвими.

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Про це пише gizmochina.com.

Полімер розробили дослідники з китайського університету Чженчжоу (КНР). Як зазначає видання, органічні сонячні елементи (OSC) вже давно обіцяли доступні, гнучкі енергетичні рішення, але мінусами були їхня ефективність і ціна. Новий полімер PTQ15 вирішує обидві ці проблеми.

Вартість PTQ15 становить 35 528 доларів за кілограм — це приблизно п'ята частина вартості преміальних полімерів, таких як PM6 і D18, ціна яких перевищує 200 тисяч доларів за кілограм. PTQ15 синтезується в ході оптимізованого трьох-чотириетапного процесу з виходом понад 80%, що дає змогу скоротити виробничі витрати.

У поєднанні з акцепторами K1/K6, PTQ15 запускає OSC з ультрашвидкою передачею заряду 1,40 пікосекунди і безвипромінювальною втратою енергії всього 0,190 еВ, гарантуючи ефективне перетворення енергії з мінімальними тепловими втратами. Примітно, що пристрої, оброблені на відкритому повітрі за вологості 25%, зберегли ефективність 19,37%, що підтверджує надійність для реального виробництва. При передбачуваній вартості в 0,36 доларів за ват OSC на основі PTQ15 наближаються до економічної ефективності кремнієвих фотоелектричних елементів.

Легка і гнучка природа OSC робить їх ідеальними для таких додатків, як портативні зарядні пристрої та вбудовані в будівлі фотоелектричні системи. Дослідники прагнуть подолати поріг ефективності в 20% шляхом оптимізації донорно-акцепторних пар і морфології плівки, що потенційно відкриває доступ на масовий ринок.

Раніше Фокус писав, що фахівці з китайського Інституту матеріалознавства та інженерії Нінбо знайшли новий спосіб склеювання різних шарів тандемних сонячних елементів і досягли рекордної ефективності.